¿Fue realmente culpa de Nia Jax la reciente lesión de Kairi Sane?

Mala fama se ha labrado Nia Jax para los aficionados como luchadora poco segura para sus compañeras de vestidor. Tal vez el antecedente más notorio sea su derechazo a Becky Lynch poco antes de Survivor Series 2018 que, no hay mal que por bien no venga, convirtió a la irlandesa en "The Man". Pero parece que quien más sufre últimamente a "The Irresistible Force" es Kairi Sane. El pasado 20 de abril en Raw vimos esta secuencia durante un mano a mano entre ambas, donde la nipona fue arrojada de mala manera sobre un esquinero.

► Esta vez, Nia Jax fue inocente

Y los odiadores profesionales de Jax volvieron a lanzar espuma por la boca hace un par de días cuando se desveló que en las grabaciones del próximo episodio de Raw, Sane acabó con la cabeza abierta por un golpe contra las escaleras metálicas propinado por la samoana. Aunque parece que ahora, esta no tuvo la culpa, según cuenta Dave Meltzer bajo la última entrega de la Wrestling Observer Radio.

«Todos con los que he hablado dijeron que nadie culpa a Nia Jax. No fue culpa de Jax, pese a que otras cosas sí lo fueran. Básicamente, Kairi Sane se golpeó con las escaleras metálicas. Una persona me dijo que tal vez se trastabilló, intentaba recibir el golpe en un lado, pero su cabeza se dio con las escaleras. Una persona me contó que tenía bajo control el golpe y lo hizo lucir muy bien. «Intentaba evitar que su cabeza golpeara las escaleras, y su cabeza se dio con las escaleras. Se llenó de sangre. Fue noqueada. Está bien, no necesariamente significa que sufriera una conmoción. No sé si la tiene o no, pero está bien. Si tiene otra conmoción en estos días entonces la cosa ya no lucirá tan bien».

Buena noticia conocer que Sane no tiene nada serio, más allá de que WWE la use como encajadora de derrotas y su futuro en solitario resulte incierto. Por otra parte, sí existen planes para Jax, ya que enfrentará a Asuka en Backlash 2020.