¿Fue Andrade realmente despedido de WWE?

Aunque evidentemente su caché no opine lo mismo, tal vez Andrade nunca debió volver a WWE.

Bajo los focos del gigante estadounidense ya había tocado particular techo, pues tras un prometedor paso por NXT, se topó con la realidad del «main roster». Así, marchó a AEW, una gran alternativa por su estilo centrado en el factor «in-ring». Y precisamente recuperando allí su mejor nivel, Andrade forzó su salida para una segunda parte en una WWE en plena candencia. Se antojaba difícil no caer en la tentación. Pero ya saben que a menudo, segundas partes no son buenas.

O tal vez Andrade nunca debió dejar México, como le sucedió a Místico. Si algo ha demostrado hasta ahora «el Ídolo» en su aventura yanqui es que no está hecho para las grandes corporaciones. Especialmente si estas no hablan su idioma.

► Volviendo a casa

Anoche, cobró fuerza el runrún de que Andrade se dejaría ver por el 92 Aniversario del CMLL. Finalmente no hubo regreso sorpresa, y de inmediato, algunos confirmaron la teoría de que WWE puso fin a su acuerdo con el gladiador, con la consiguiente cláusula de no competición de 90 días como motivo de tal ausencia.

Sin embargo, poco antes del inicio de la función, The Crash hizo un anuncio revelador.

Para el 3 de octubre sólo habrá transcurrido mes y medio desde que Andrade quedó fuera de WWE. Ergo, parece poco probable el escenario de un despido, a menos que el ex Campeón NXT renunciara a su estipendio en favor de poder competir de inmediato en cualquier escenario. Según Fightful, fuente que también suscribe la teoría del despido, Andrade tenía por delante 18 meses de contrato.

La última implicación hasta ahora de Andrade para The Crash se produjo durante el decimosegundo aniversario de esta promotora, allá por noviembre de 2023. Entonces, venció a Metalik y Galeno del Mal en una lucha a tres bandas.