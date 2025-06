FTR y la división de parejas: «WWE no será perdonada»

Nunca ha sido un secreto que a Vince McMahon no le interesaba demasiado la división de parejas. FTR, The Revival en WWE, lo saben bien.

De ahí que un usuario de X comentara en la red social -contestando a otro que dice que AEW necesita a Jay White y Juice Robinson– que la empresa más grande de la lucha libre no será perdonada por hacer pensar a los fanáticos que las historias y combates protagonizados por equipos pertenecen al medio cartel.

Ante dicho apunte, Dax Harwood responde:

This. THIS! For YEARS tag team wrestling was top of the card. Then, one man decided he hated it. Fans eventually accepted it because there was really no other choice. The excuse “I have to pay twice as much” is bullshit. Cash and I worked over 180 matches one year; more than any… https://t.co/S3HcnMUOZ4

