FTR se enfrenta a los Atlantis en Summer Blockbuster

Durante el evento de AEW, se tenía planeado rendir homenaje a la destacada trayectoria de Atlantis, una de las grandes leyendas del CMLL y de la lucha libre mexicana.

Carlos Cabrera fungió como maestro de ceremonias del segmento e invitó a Atlantis al ring, quien apareció acompañado por Atlantis Jr. Sin embargo, cuando estaban a punto de dirigir unas palabras al público, todo dio un giro inesperado.

FTR interrumpió junto a Big Stoke, para burlarse de la carrera de Atlantis y menospreciar su legado. También recordaron con arrogancia los logros que han conseguido en las últimas semanas, aunque reconocieron que aún les faltaba presentarse en la Arena México.

FTR and Big Stoke come face to face with @Atlantis_CMLL and living lucha libre legend Atlantis!

