FTR se convierte en retador al Campeonato Mundial de Parejas en Full Gear

Dax Harwood y Cash Wheeler se impusieron en un combate caótico frente a las parejeas de The Young Bucks, Jack Perry y Luchasaurus; además del equipo de Mike Bailey y Kevin Knight, asegurando su oportunidad por el Campeonato Mundial de Parejas en AEW Full Gear 2025.

El combate inició con acción en el ring con maniobras de alto riesgo entre Jurassic Express y JetSpeed pero fueron detenidos The Young Bucks y FTR, quienes interrumpieron momentos de respeto entre los equipos. Entre topes suicidas, Moonsaults y ataques sobre mesas y esquineros.

Jack Perry y Kevin Knight protagonizaron intercambios rápidos, mientras Luchasaurus y Mike Bailey se lanzaban desde la tercera cuerda y ejecutaban maniobras sobre varios oponentes. Los Young Bucks intervinieron con Superkicks y ataques coordinados.

► Momentos clave del combate

El desenlace se produjo cuando Dax Harwood y Cash Wheeler aplicaron su movimiento final sobre Kevin Knight, asegurando la victoria. La intervención de The Young Bucks y los ataques de alto riesgo en ringside mantuvieron el combate al límite, con maniobras como Moonsaults de Mike Bailey y vuelos suicidas de Jack Perry y Luchasaurus.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Dax Harwood y Cash Wheeler se convierten en retadores oficiales al Campeonato Mundial de Parejas, enfrentando a Bandido y Brody King en Full Gear el próximo 22 de noviembre de 2025. La rivalidad promete ser intensa y llena de maniobras espectaculares.