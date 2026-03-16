FTR retuvo el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante The Young Bucks

por
Christian Cage Adam Copeland DESTACADAS SÚPER LUCHAS

Esta noche, en la primera lucha del PPV AEW Revolution 2026, vimos cómo Dax Harwood y Cash Wheeler, FTR, retuvo el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante Matt Jackson y Nick Jackson de The Young Bucks.

► Momentos clave

El final de la lucha llegó con unos Jackson bastante enloquecidos, dándole varias superkicks a Harwood. Wheeler con un brainbuster sobre el suelo de ringside atacó a Nick. Más adelante, The Young Bucks atacaron con dóble súplex desde la ceja del encordado hasta el suelo de ringside a sus rivales.

Más adelante, Big Stokely Hathaway distrajo a Nick Jackson y FTR le pudo conectar el Shatter Machine. FTR le conectó también un martinete, pero Nick logró sobrevivir al poner el pie sobre las sogas… The Young Bucks conectaron a Dax Harwood con el BTE Trigger, pero la cuenta llegó solo a dos.

Más adelante, finalmente, FTR atacó con un matinete a Matt Jackson, antes de conectar a Nick Jackson con Avalanche Shatter Machine para ganar por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Tras el match, Stokely se unió a FTR para celebrar, pero sonó la música de Adam Copeland, y este llegó junto con Christian Cage para atacar por detrás a FTR. Cage le echó un spray a la cara de Wheeler y le conectó a Harwood el Killswitch.

Luego, Copeland le hizo tremendo spear a Wheeler. Cage luego atacó a Stokely con un Killswitch y Copeland lo sacó del ring. Adam Copeland y Christian Cage alzaron el Campeonato Mundial de Parejas AEW, luego, carearon con The Young Bucks, dejaron el título en la lona y se marcharon.

AEW Revolution 2026 The Young Bucks FTR

LA LUCHA SIGUE...
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X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

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