FTR retuvo el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante The Young Bucks

Esta noche, en la primera lucha del PPV AEW Revolution 2026, vimos cómo Dax Harwood y Cash Wheeler, FTR, retuvo el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante Matt Jackson y Nick Jackson de The Young Bucks.

► Momentos clave

El final de la lucha llegó con unos Jackson bastante enloquecidos, dándole varias superkicks a Harwood. Wheeler con un brainbuster sobre el suelo de ringside atacó a Nick. Más adelante, The Young Bucks atacaron con dóble súplex desde la ceja del encordado hasta el suelo de ringside a sus rivales.

Más adelante, Big Stokely Hathaway distrajo a Nick Jackson y FTR le pudo conectar el Shatter Machine. FTR le conectó también un martinete, pero Nick logró sobrevivir al poner el pie sobre las sogas… The Young Bucks conectaron a Dax Harwood con el BTE Trigger, pero la cuenta llegó solo a dos.

Más adelante, finalmente, FTR atacó con un matinete a Matt Jackson, antes de conectar a Nick Jackson con Avalanche Shatter Machine para ganar por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Tras el match, Stokely se unió a FTR para celebrar, pero sonó la música de Adam Copeland, y este llegó junto con Christian Cage para atacar por detrás a FTR. Cage le echó un spray a la cara de Wheeler y le conectó a Harwood el Killswitch.

Luego, Copeland le hizo tremendo spear a Wheeler. Cage luego atacó a Stokely con un Killswitch y Copeland lo sacó del ring. Adam Copeland y Christian Cage alzaron el Campeonato Mundial de Parejas AEW, luego, carearon con The Young Bucks, dejaron el título en la lona y se marcharon.