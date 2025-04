FTR regresarán de su suspensión en AEW Dynamite

AEW suspendió recientemente a FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) debido a sus acciones en el episodio de Collision del 12 de abril. Durante ese evento, intentaron aplicar un spike piledriver al comentarista Tony Schiavone y agredieron a otros luchadores como Daniel García o Daddy Magic. Como resultado, fueron suspendidos por una semana sin sueldo y multados con el equivalente a una semana de pago.

Finalmente, los ex Campeones Mundiales de Parejas son anunciados para regresar en el capítulo de la noche próxima de Dynamite. Tony Khan lo comunica en redes sociales sin dar detalles de lo que estarán haciendo los dos luchadores.

After apologizing + serving their suspension, @DaxFTR + @CashWheelerFTR return at Dynamite live both West + East coast on TBS + Max TOMORROW! pic.twitter.com/5igicyzYjb

En espera de saber más, Khan también agradece a quienes ven AEW:

— Tony Khan (@TonyKhan) April 23, 2025