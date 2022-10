FTR redebutarán en Japón como parte de NJPW Battle Autumn

Cash Wheeler y Dax Harwood saben lo que es haber competido sobre Japón. Allí lucharon en tres ocasiones durante su etapa como Superestrellas de WWE, con la más reciente que data del 29 de junio de 2019, cuando al amparo del Ryogoku Kokugikan de Tokyo defendieron el Campeonato de Parejas Raw contra Luke Gallows y Karl Anderson.

Pero eso sí, lo hicieron bajo el alias de The Revival. Ahora, como FTR, completamente desatados, podrán mostrar al público nipón su mejor nivel, porque New Japan Pro-Wrestling los ha anunciado para la última cita de la gira Battle Autumn, a celebrarse el 5 de noviembre en la EDION Arena de Osaka.

FTR portan actualmente el Campeonato de Parejas IWGP, y estos han instado a New Japan a darles los mejores retadores posibles, sin que hayan sido desvelados todavía.

