Aunque debutaron el 4 de junio en AEW, en las últimas horas se ha podido saber que FTR no ha firmado contrato con AEW. Sí, así es, llevan mes y medio apareciendo en los shows sin tener un acuerdo legal que los haga parte activa como luchadores de la marca, pero eso no les impide demostrar su talento y su amor por la lucha libre.

► FTR no ha firmado contrato con AEW, pero devengan algo de sueldo

La noticia la reveló el propio Dax Harwood en una reciente entrevista con Wrestling Inc, en donde se lanzó a confirmar que ni él ni Cash Wheeler han firmado contrato, pero no como un ataque o como una forma de generar presión en All Elite Wrestling, sino para demostrar su compromiso y amor con la lucha libre y con los fans.

"La pandemia: esa es la única restricción que tenemos en este momento para firmar contrato con AEW, y esperamos que las cosas comiencen a aclararse pronto. Pero sí, es casi un trato hecho con un apretón de manos. Tony confía en nosotros y nosotros confiamos en Tony. Hemos tenido muchas conversaciones con muchos tipos diferentes, y Cash y yo estamos extremadamente entusiasmados con las oportunidades que tenemos frente a nosotros".

La anterior frase parece casi que confirmar que Harwood y Wheeler podrían no ser exclusivos de AEW, sino que estaría apareciendo en otras compañías para mostrar lo mejor de su lucha libre por equipos, siendo NJPW la más opcionada, pero hasta que pasen unos muchos meses más, dado que NJPW no está permitiendo que luchadores del extranjero entren a su dojo ni a sus shows.