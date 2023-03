FTR no buscan una guerra de ofertas AEW vs. WWE

FTR van a poner sus carreras en AEW en juego ante The Gunns por el Campeonato Mundial de Parejas en el Dynamite del 5 de abril. Muchos ven esto como la vía por la que los luchadores van a abandonar la compañía, algo de lo cual se viene hablando durante meses. Y si finalmente lo hacen, la especulación principal es que volverán a la WWE. Ahora, sin confirmar ni desmentir nada de esto, en un reciente episodio de su podcast, Dax Harwood aclara que no están buscando una guerra de ofertas entre las dos empresas.

Next Wednesday, 4/5@UBSArena NY

Wednesday Night #AEWDynamite

Live on @TBSNetwork AEW World Tag Team Championship

Titles vs AEW Careers The Gunns vs FTR Next Wednesday in New York, the Gunns will defend their world titles vs. FTR, who will leave AEW if they don't win the belts pic.twitter.com/wIFUrkLxzH — Tony Khan (@TonyKhan) March 28, 2023

> FTR no quieren un enfrentamiento

“Nunca he tratado de decir: ‘¿Quién conseguirá primero a FTR, será WWE o AEW?’. Nunca hemos dicho eso. Me refiero a la televisión o cualquier otro tipo de empresa de medios de comunicación. Nunca hemos dicho: ‘Oh, ¿quién nos conseguirá?’. Siempre he dicho que no estamos tratando de enfrentar a una compañía con la otra. Todo lo que tengo que hacer, y Cash me sigue, porque es un ser humano increíble, es que estoy sopesando mis opciones para mi familia. Estoy sopesando lo que es mejor para mí [y] para mi familia.

“Hubo un período de tiempo de seis años en los que dejé a mi hija, y dejé a mi esposa incluso más tiempo que eso. Las dejaba todas las semanas que se valieran por sí mismas, las dejaba solas, la mayor parte del tiempo en un estado donde no tenían familia ni amigos. Tenía que irme y volvía a casa por un día y medio [por] semana, y eso era todo. Me perdí el primer recital de baile de mi hija. Me perdí que perdiera su primer diente. Me perdí tantos eventos de gimnasia. Me perdí tantas cosas. Como los cumpleaños.

“Hay más en la vida que lo que ves en la burbuja de la lucha libre. Todo lo que he dicho es que estoy sopesando mis opciones para mi carrera, de acuerdo con mi familia, y lo que quiero hacer con mi familia, no si WWE me va a dar $2 millones al año, no si AEW va a darme $2.1 millones al año. Me importa una mi*rda quién puede ofrecerme más dinero. Lo que me importa es cómo voy a hacer para pasar tiempo con mi esposa y mi hija“.

