FTR manda mensaje a The Gunns y van por el Campeonato de Parejas

Cash Wheeler y Dax Harwood volvieron a Dynamite tras su aparición en Revolution este fin de semana; la afición recibió a los integrantes de FTR con una gran ovación mostrando su apoyo.

Wheeler y Harwood recordaron que tuvieron meses difíciles al perder los tres Campeonatos de Parejas de AAA, ROH y NJPW, pero estaban de regreso.

Mandaron un dardo directo a The Gunns, asegurando que no merecían ser los Campeones actuales y que algo que no les enseñó Billy Gunn fue respeto y ellos querían enseñarles eso.

Fue así que lanzaron el reto claro contra los actuales campeones y les exigieron un combate para quitarles el cetro.