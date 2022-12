ROH Finall Battle 2022 vio a The Briscoes vencer a FTR para recuperar el Campeonato Mundial de Parejas ROH en un combate Double Dog Collar brutal. Quienes lo vieron no se sorprenderán de saber que Dax Harwood todavía no se ha recuperado. Y ello teniendo en cuenta que esta semana tuvo un combate con The Gunns en Dynamite.

Después de 18 años luchando, el todavía Campeón Mundial de Parejas IWGP y AAA, ha expuesto su cuerpo a todo tipo de daños. Y aún así tiene claro que la lucha libre es el arte más hermoso. Así lo explica en Gentleman Villain, el podcast de William Regal.

► Dax Harwood y las secuelas de la lucha libre

«Físicamente, me siento como una mi*rda. Te estaba diciendo antes de que empezáramos a grabar que todavía tengo un gran moretón en mi trasero, mi espalda baja está hecha un desastre. Eso es lo que no entiendo sobre algunas de las luchas hoy en día, es que reciben estos golpes y tienen estos moretones en estos combates y luego vuelven a levantarse.

«Le decimos a la gente que una vez que has luchado durante los últimos treinta, cuarenta, veinte años, sin importar la edad que tengas, es cierto que es falso, pero no es falso cuando estoy volando a casa con dolor. No es falso cuando llego a casa y no puedo jugar con mi hija de ocho años porque me siento muy mal físicamente. Esa es una de las cosas que quería expresar aquí es que la lucha libre es una forma de arte y, en mi opinión, es la forma de arte más hermosa, pero hombre, te afecta el cuerpo”.

