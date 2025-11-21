Los integrantes de FTR, ex campeones en AEW, ROH o NJPW, Dax Harwood y Cash Wheeler hablan de su oportunidad titular en Full Gear 2025 frente a Bandido y Brody King, Stokely Hathaway, la lucha old school y más.

► En palabras de Dax Harwood y Cash Wheeler

¿Cómo se compara el equipo Brodido con equipos anteriores a los que os habéis enfrentado?

Dax: ·Creo que son más inusuales que cualquier otro equipo con el que hayamos trabajado antes. Si miras a los equipos contra los que hemos luchado en el pasado, como los Young Bucks o incluso Jet Speed, que también eran un equipo relativamente nuevo, todos funcionaban como máquinas bien engrasadas. No digo que Brodito no lo sea, pero son muy poco ortodoxos. Aun así, por alguna razón, tienen química y trabajan muy bien juntos. Brody es un tipo enorme, y Bandido puede que sea el mejor luchador del mundo hoy. Pero poner juntos esos dos factores no te convierte automáticamente en el mejor equipo de la historia.

Cash:

Sí, son muy distintos de la mayoría de parejas a las que nos hemos enfrentado. Hemos tenido historia con Brody, pero nunca contra esta versión suya, con este compañero. Bandido, sin duda, está camino de ser luchador masculino del año en individual, y ahora también está en la cima del mundo por parejas en AEW.

Si miras lo que hacen juntos, su amistad, su historia y lo rápido que han conseguido química… lo sabemos de primera mano: estuvimos 30 minutos con ellos en Glasgow, y luego tuvimos la triple amenaza en Forbidden Door, donde nos hicieron la cuenta. Legal o no… no me corresponde decirlo. (No fue legal).

Pero los dos son espectaculares. Brody es de los mejores big men del negocio, físico como a mí me gusta. Y con Bandido hacen una combinación muy loca.

Dax:

Creo que tenemos ventaja sobre cualquier equipo del mundo, no solo por la relación y el tiempo que llevamos, sino porque no sé si existe otro equipo que estudie tanto la lucha libre como nosotros y que la tome tan en serio. A veces demasiado.

Pero ellos también tienen mucho que demostrar. Mucha gente pensaba que eran un equipo “pegado a la fuerza”, y quieren demostrar que son más que eso. Han sido amigos durante casi diez años, han trabajado juntos en ROH, en México, han viajado juntos… Aunque no hayan sido pareja en el ring tanto tiempo, tienen historia.

Cash:

Y yo siempre he sentido que cuando entramos al ring, tenemos ventaja. Somos mejores luchadores en general, más inteligentes, más estudiados. Llevamos obsesionados con hacer historia desde el día uno.

Hoy es el noveno aniversario de nuestro combate contra DIY en Toronto, dos de tres caídas. Llevamos mucho tiempo haciendo esto al máximo nivel. Ellos también, pero si me preguntas, la ventaja siempre es nuestra.

¿Qué os atrajo de Stokely Hathaway y qué aporta a FTR?

Dax:

Bueno, dices que no lo necesitamos y es cierto hasta cierto punto, pero él tampoco nos necesita. Es un tipo muy talentoso, delante y detrás de las cámaras. Muy carismático, muy gracioso, y sabe perfectamente quién es.

En 2019-2020 ya habíamos propuesto la idea de tenerlo como mánager, pero no salió. A principios de 2022, cuando ya no trabajábamos con Tully, su contrato iba a terminar —entonces era Malcolm Bivens— y le dije a Tony que sería perfecto para nosotros. Era el plan, pero el destino quiso que los fans empezaran a apoyarnos y durante tres años estuvimos en el lado opuesto de Stokely.

Ahora, creo que aporta una capa totalmente distinta a lo que es FTR, y nosotros también nos alimentamos de su energía y carisma. Para mí, esta es una de las etapas más divertidas que hemos tenido, porque nos está ayudando a explorar más profundamente nuestros personajes.

Cash:

Es increíblemente talentoso. Puede ser gracioso, puede ser serio, sabe cuándo meterse, cuándo quitarse, no roba foco y entiende la lucha casi como un luchador, lo cual es raro en un mánager.

Y es divertidísimo. Lo del “no hoes” todavía me hace reír. Su entrega es perfecta y se mete tanto en el personaje que te cuesta no romperte en cámara. Ha añadido muchísimo a lo que estamos haciendo ahora.

Dax:

Creo que funciona porque no existe ambición egoísta en ninguno. Desde que empezamos como equipo hace 11 años, lo primero que dijimos fue: “¿Cómo podemos hacernos lucir el uno al otro y como unidad?”. Nunca ha sido “yo quiero hacer mis cosas”.

Stokely es igual. No quiere eclipsarnos y nosotros tampoco queremos eclipsarlo. Queremos realzar al otro. Y por eso funciona.

Cash:

Es el equilibrio perfecto. Nosotros somos demasiado serios la mayoría del tiempo, y él saca ese lado más ligero de nosotros.

Y sí, somos divertidísimos —más carismáticos que casi cualquiera en este negocio— pero no siempre lo mostramos. Stokely ayuda a que salga ese lado.

¿Cómo os veis ahora comparado con cuando empezasteis?

Dax:

Hemos cambiado, claro, pero intentamos mantenernos fieles a nosotros mismos. La lucha en 2025 es distinta a la de 2015. Queremos dar al público lo que merece, pero llevándolos por el camino que nosotros queremos, no al revés.

A veces hay que escuchar al público y otras veces tienes que hacerles creer que saben lo que pasa para luego sorprenderlos. Y mantener siempre algo de lógica, porque en la lucha libre no hay mucha.

Cash:

Durante años solo queríamos llamar la atención y conseguir reacciones. Ahora, desde 2022, por fin estamos “over”. Lo muestran las métricas, no lo digo por ego.

Ahora ponemos objetivos en los combates que otros luchadores no se plantean. Muchas luchas hoy en día recurren a los mismos tropos para conseguir reacciones automáticas: dives, spots que el público ya espera…

Nosotros intentamos lo contrario: buscar una reacción emocional, no solo un “esto es awesome”.

Y sí, también soy mucho más viejo. Esta semana vi nuestro combate y pensé: “¿Cómo sigo bumping and feeding con 41 años?”. Pero luego recuerdo la transferencia bancaria cada dos semanas y ya sé por qué lo hago. (Risas)

¿Creéis que el estilo old school está viviendo un revival?

Cash:

Sí. Todo es cíclico. Durante cinco o seis años la gente estaba muy metida en el estilo de grandes riesgos, golpes cada vez más locos, cabezazos, car crashes… Pero ahora muchos fans se están refrescando con luchadores que reducen esas cosas y se enfocan en evocar emociones.

Zack Sabre Jr., por ejemplo, hace muy poco de todo eso y está en el mejor momento de su carrera.

Dax:

No me gusta hablar de “vieja escuela” y “nueva escuela”. Solo existe lo que funciona y lo que no. Pero si usamos esos términos, claro que hay sitio para lo old school hoy.

Pero requiere mucha confianza no caer en los tropos fáciles que garantizan reacción. Salirte de la caja de lo que es la lucha en 2025 exige seguridad en ti mismo para apostar por algo distinto.