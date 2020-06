¿FTR criticarán a WWE en AEW Dynamite? Cash Wheeler responde a un aficionado

Durante su estancia dentro del elenco principal de WWE, The Revival fueron a grandes rasgos unos privilegiados, pese a no obtener una respuesta realmente positiva del público, debido en gran parte a un estilo luchístico poco vistoso para el público casual y a demostrar un escaso carisma como entretenedores. Sin embargo, puede que muchos fanáticos de AEW se quedaran con esa pretensión del Imperio McMahon de presentarlos cual dupla cómica. Planes que condujeron a los otrora Scott Dawson y Dash Wilder a no renovar y fijar la siguiente parada de sus carreras sobre All Elite Wrestling.

► La entrevista a FTR en AEW Dynamite

Así, considerando el dardo que los ahora FTR lanzaron a WWE con una camiseta-parodia de aquellos diseños que el gigante estadounidense tenía preparados para ellos, esos mismos seguidores prevén que Cash Wheeler y Dax Harwood critiquen a sus antiguos empleadores en el segmento previsto para el próximo episodio de AEW Dynamite.

Here comes the WWE bashing — Kevin Desbiens (@KevdebZ) June 1, 2020

«Este miércoles en Dynamite - FTR de Dax Harwood y Cash Wheeler de FTR se unirán a Tony Schiavone en una entrevista y los chicos tienen mucho en mente [...]» «Aquí viene el despotrique contra WWE»

Comentario que parece no gustó demasiado a Wheeler.

Here comes you being a moron. https://t.co/2fWo4vOL8E — CASH (@CashWheelerFTR) June 1, 2020

«Aquí vienes tú siendo un idiota».

Pese a la respuesta del luchador, seguramente AEW no se resista a hacer referencia a que aquella hilarante camiseta ya no está a la venta en Pro Wrestling Tees a causa de una orden de cese y desista enviada por WWE, según desveló BodySlam.net.

Mientras, he aquí el menú al completo del inminente AEW Dynamite.

CAMPEONATO TNT

Cody Rhodes (c) vs. Jungle Boy

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW

Kenny Omega y "Hangman" Page vs. Jimmy Havoc y Kip Sabian

Chris Jericho vs. Colt Cabana

Nyla Rose vs. Big Swole

Brian Cage en acción