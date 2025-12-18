FTR retiene el Campeonato Mundial de Parejas de AEW ante Bang Bang Gang

El Campeonato Mundial de Parejas de AEW estuvo en juego en un duelo intenso entre FTR, representados por Dax Harwood y Cash Wheeler, y la retadora Bang Bang Gang, conformada por Juice Robinson y Austin Gunn. Desde el inicio, la contienda dejó claro que no habría concesiones y que cualquier distracción podía inclinar la balanza.

Cash Wheeler y Austin Gunn abrieron las acciones, con Juice Robinson entrando pronto para castigar el brazo del campeón. FTR recurrió rápidamente a la experiencia y al juego sucio, aprovechando distracciones y ataques desde el exterior, aunque Bang Bang Gang logró responder sacando a los campeones del ring y tomando momentáneamente el control.

Bang Bang Gang estuvo a punto de coronarse tras una combinación de superplex y splash sobre Dax Harwood, pero la cuenta fue interrumpida en el último instante. Incluso una aparente victoria tras el Left Hand y el Famouser quedó anulada cuando se descubrió que Harwood tenía el pie en las cuerdas.

Momentos claves

Ese momento cambió el rumbo del combate. FTR atacó sin piedad, centrando su castigo en la pierna de Robinson. Cash Wheeler conectó un stomp desde la esquina y Dax Harwood cerró un Inverted Figure Four Leglock, mientras Wheeler neutralizaba a Austin Gunn. Sin escapatoria posible, Juice Robinson se vio obligado a rendirse.

¿Qué pasará ahora?

Con esta defensa, FTR reafirma su dominio en la división por equipos de AEW, aunque Bang Bang Gang demostró estar a la altura del reto. La pregunta ahora es quién será el próximo en intentar destronar a una de las parejas más sólidas de la empresa.

