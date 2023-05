Frevola quiere ser el primero en noquear a Dober

Matt Frevola busca hacer historia en UFC 288. Frevola (10-3-1 MMA, 4-3-1 UFC) se enfrenta a Drew Dober (26-11 MMA, 12-7 UFC) en la preliminar destacada del sábado en el Prudential Center en Newark, NJ. ver las siguientes preliminares en ESPN/ESPN+.

Frevola viene de nocauts consecutivos en el primer asalto sobre Genaro Valdez y Ottman Azaitar. En 19 peleas de UFC, Dober nunca ha sido detenido por golpes, y Frevola quiere ser el primer peleador en noquearlo en el octágono.

“Él nunca ha sido noqueado antes, así que me encantaría entrar allí y hacer algo que nadie haya hecho nunca. A mis últimos dos muchachos, les di su primera derrota, y estaría, encantado de ir allí y darle a Dober su primera derrota por nocaut. … Sé que estará allí todo el tiempo, así que tengo que apagarlo y calcularlo allí. Eso es algo con lo que realmente hemos estado trabajando”.

Dober no solo nunca ha sido noqueado, sino que también está empatado con Dustin Poirier en la mayor cantidad de nocauts en la historia del peso ligero de UFC. Pero Frevola confía en que ganará la batalla del desgaste.

“Estaba emocionado cuando obtuve esta pelea porque he sido fan suyo. Lo he estado observando desde el principio, y poder pelear contra él ahora es un sueño hecho realidad. El es un perro. Él es un perro y yo soy un perro. Va a haber una pelea de perros allí, y yo no pierdo peleas de perros”.