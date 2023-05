Desde el Tokyo Korakuen Hall, la empresa independiente Freedoms presentó su evento «We Love FREEDOMS! We Are FREEDOMS! 2023».

► «We Love FREEDOMS! We Are FREEDOMS! 2023»

Daisuke Masaoka, Kyu Mogami y Shiho no aparecieron programados en la función.

En cambio, Isami Kodaka reapareció en la empresa luego de tres años. Kodaka se presentó en la lucha inicial haciendo equipo con GENTARO dominando a Drew Parker y Dobunezumi Fukki de E.R.E.

Jun Masaoka dio cuenta de Kamui y se apoderó del Campeonato de Peso Jr. King of FREEDOM, poniendo fin al reinado de 168 días del monarca inaugural.

Luego de cinco meses de ausencia por lesión, Takayuki Ueki volvió a la actividad en un death match al lado de sus compañeros de E.R.E (Violento Jack y Toshiyuki Sakuda) doblegando a la tercia de Jun Kasai, Masashi Takeda y Minoru Fujita .

En el turno principal, Tomoya Hirata consiguió la segunda defensa del Campeonato Mundial King of FREEDOM, respondiendo al desafío que hizo el experimentado Takashi Sasaki. El cetro se jugó en una sangrienta refriega donde se utilizaron lámparas de tubo y paneles de vidrio. Tras el combate, Toshiyuki Sakuda dio un paso al frente como el siguiente retador.

Los resultados completos son:

FREEDOMS «WE LOVE FREEDOMS! WE ARE FREEDOMS! 2023», 03.05.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 602 Espectadores

1. GENTARO e Isami Kodaka vencieron a Drew Parker y Dobunezumi Fukki (8:52) con un Small Package de Kodaka sobre Fukki.

2. Yuya Susumu derrotó a Kengo (6:44) con un Cross-Arm DDT.

3. Hardcore Match: Toru Sugiura, Tatsuhito Takaiwa y Dragon Libre vencieron a Mammoth Sasaki, Rina Yamashita y Takahiro Katori (11:54) con un Chair-assisted Swift Driver de Sugiura sobre Katori.

4. King of FREEDOM World Jr. Heavyweight Title: Jun Masaoka derrotó a Kamui (c) (13:50) con la Ambitions – conquistando el título .

5. Takayuki Ueki Return Match!! Secure all the men who are not tied up UNCHAIN!! Chiyoda Ward This is Suidobashi Police Station Last Branch ~ Barbed Wire Board Death Match: Violento Jack, Takayuki Ueki y Toshiyuki Sakuda vencieron a Jun Kasai, Masashi Takeda y Minoru Fujita (15:42) cuando Sakuda colocó espaldas planas a Fujita.

6. King of FREEDOM World Title, King of FREEDOM World Title 10th Anniversary «Announce Fuunkyu» Kyorandoto Fluorescent Lighttubes Shimensoka +α Death Match: Tomoya Hirata (c) derrotó a Takashi Sasaki (25:24) con un German Suplex Hold defendiendo el título