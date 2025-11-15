Freedoms: Violento Jack retuvo su cinturón por segunda vez

La empresa independiente Freedoms, llegó al Tokyo Korakuen Hall para el evento «Go For It FREEDOMS! 2025«, donde se expusieron sus tres campeonatos.

► «Go For It FREEDOMS! 2025»

En recia batalla, Kengo logró la segunda defensa del Campeonato Mundial de Peso Jr. King of FREEDOM doblegando a Kota Sekifuda.

Siguió la violenta confrontación entre Masashi Takeda y Yusaku Ito contra Jun Kasai y Mizuki Watase donde estuvo en juego el Campeonato Mundial de Parejas King Of FREEDOM; el público entregó las armas a los combatientes. Al final, Yusaku Ito se encargó de definir la contienda, castigando a Watase. Los monarcas reinantes lograron su sexta defensa titular.

En el turno estelar, el internacional mexicano Violento Jack retuvo por segunda ocasión el Campeonato Mundial King of FREEDOM en un combate durísimo ante el experimentado Mammoth Sasaki. La lucha se dirimió en modalidad TLC (mesas, sillas y escaleras) y lámparas de tubo.

Los resultados completos son:

FREEDOMS «GO FOR IT FREEDOMS! 2025», 13.11.2025

Tokyo Korakuen Hall

448 Espectadores

0. Dragon Libre venció a Reiya Igarashi (7:25) com un Crab Hold.

1. Tatsuhito Takaiwa y Kenji Fukimoto vencieron a Brahman Shu y Rekka (7:15) con un Package Piledriver de Fukimoto sobre Shu.

2. Yuya Susumu, Jun Masaoka y Gaia Hox vencieron a Takashi Sasaki, GENTARO y Kapii (10:31) con un Cross Facelock de Susumu sobre Kapii.

3. Scramble Bunkhouse Death Match: Toru Sugiura, Tomoya Hirata y Daisuke Masaoka vencieron a Takayuki Ueki, Toshiyuki Sakuda y Kyu Mogami (4:44) con un Tornado Clutch de Masaoka sobre Ueki.

4. King of FREEDOM World Jr. Heavyweight Title: Kengo (c) venció a Kota Sekifuda (16:13) con un Vertical Drop Brainbuster defendiendo el título.

5. King of FREEDOM World Tag Team Title, The Ring is Heaven or Hell ~ Self-Item Bring-In Death Match: Masashi Takeda y Yusaku Ito (c) vencieron a Jun Kasai y Mizuki Watase (17:43) por detención arbitral (Ito venció a Watase con un Rope Hanging) defendiendo el título.

6. King of FREEDOM World Title, FORCE PARADOX ~ Unstoppable Force and Unwavering Will ~ TLC of DEATH + Fluorescent Lighttubes Death Match: Violento Jack (c) venció a Mammoth Sasaki (20:45) con un Jack Pack sobre lámparas de tubo defendiendo el título.