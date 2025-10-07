Freedoms: Violento Jack retiene su título

La empresa independiente FREEDOMS llegó al Tokyo Korakuen Hall, con «16th Anniversary«, el magno evento donde celebraron un año más de su fundación.

► «FREEDOMS 16th Anniversary»

Kengo no tuvo problemas para asegurar la primera defensa del Campeonato Mundial de Peso Jr. King of FREEDOM doblegando a un impetuoso Jun Masaoka.

Mediante un death match especial, Masashi Takeda y Yusaku Ito lograron la quinta defensa del Campeonato Mundial de Parejas King of FREEDOM respondiendo al reto que hicieron Takayuki Ueki y Yuko Miyamoto. Sillas plegables, tachuelas y alambre de púas fueron algunos de los implementos que los combatientes usaron para atacarse.

En sangrienta semifinal, la dupla de Jun Kasai y Mizuki Watase doblegaron a Toru Sugiura y Daisuke Masaoka, tras una brutal reyerta.

En el turno estelar, el internacional mexicano Violento Jack defendió con éxito el Campeonato Mundial King of FREEDOM dando cuenta del experimentado Takashi Sasasaki en un intenso choque con lámparas de tubo. Tras la batalla, el peligroso Mammoth Sasaki subió al ring y encaró al Kaiju Mexicano para desafiarlo por su cinturón.

Los resultados completos son:

FREEDOMS «FREEDOMS FOY AING 16TH ANNIVERSARY», 03.10.2025

Tokyo Korakuen Hall

435 Espectadores

0. GENTARO y Rekka vencieron a Tatsuhito Takaiwa y Reiya Igarashi (8:01) con un Ankle Hold de GENTARO sobre Igarashi.

1. Mammoth Sasaki, Tomoya Hirata y Kenji Fukimoto vencieron a Toshiyuki Sakuda, Kyu Mogami y Brahman Shu with Brahman Kei (7:10) cuando Sasaki colocó espaldas planas a Mogami.

2. Yuya Susumu y Gaia Hox vencieron a Dragon Libre y Kapii (9:54) con un Cross Facelock de Susumu sobre Libre.

3. King of FREEDOM World Jr. Heavyweight Title: Kengo (c) venció a Jun Masaoka (12:33) con un Frog Splash defendiendo el título.

4. King of FREEDOM World Tag Team Title, Strong Style Death Match: Masashi Takeda y Yusaku Ito (c) vencieron a Takayuki Ueki y Yuko Miyamoto (11:42) con un Mad Octopus Destroyer on the Chair y Barbed Wire de Ito sobre Ueki defendiendo el título.

5. New and unknown stimuli ~ Free Weapon Item Bringing Death Match: Jun Kasai y Mizuki Watase vencieron a Toru Sugiura y Daisuke Masaoka (22:15) con un Cross-Arm Stimulation on the Fork de Kasai sobre Masaoka.

6. King of FREEDOM World Title, Fluorescent Lighttubes +α Death Match: Violento Jack (c) venció a Takashi Sasaki (23:00) con un Jack Pack defendiendo el título