Desde el Kariya City Industry Promotion Center Aioi Hall, Freedoms presentó su evento «Kariya Liberalization Plan 2022« donde se expuso un campeonato.

► «Kariya Liberalization Plan 2022»

En un brutal choque en mano a mano, Masashi Takeda se impuso a Yusaku Ito de Dove Pro. Como instrumentos de ataque se usaron sillas, tableros de madera con alambre de púas, entre otros.

La semifinal fue una confrontación en modalidad hardcore donde Minoru Fujita y Takashi Sasaki usaron su experiencia para dominar a ERE (Dobunezumi Fukki y Drew Parker). Tras la batalla, Parker y Masashi Takeda volvieron a encararse.

En el turno estelar, Soul Meat (Tomoya Hirata y Toru Sugiura) respondieron con gran violencia al desafío que hicieron Daisuke Masaoka y Jun Kasai y concretaron la octava defensa del Campeonato Mundial de Parejas King of FREEDOM. Los monarcas tienen el objetivo de romper el récord de defensas de éste título, que poseen Mammoth Sasaki y Violento Jack con once defensas titulares.

Los resultados completos son:

FREEDOMS «KARIYA LIBERALIZATION PLAN 2022», 30.10.2022

Kariya City Industry Promotion Center Aioi Hall

Asistencia: 292 Espectadores

1. Kengo Takai y Takaya Shibayama vencieron a GENTARO y Dyna Mido (10:25) con un Hof Lariat de Takai sobre Mido.

2. Mataro Aoki y Konaka = Pehlwan derrotaron a Dragon Libre y Shinya Ishida (10:51) con un Mataro Clutch de Aoki sobre Libre.

3. Scramble Bunkhouse Death Match: Gunso y Toshiyuki Sakuda vencieron a Kamui y Michio Kageyama (12:29) con un Avalanche-Style Shiranui de Sakuda sobre Kageyama.

4. Murder Weapons Death Match: Masashi Takeda derrotó a Yusaku Ito (12:39) con un Reverse U Crash.

5. Hardcore Match: Takashi Sasaki y Minoru Fujita vencieron a Drew Parker y Dobunezumi Fukki (13:47) con un Samson Clutch de Fujita sobre Fukki.

6. King of FREEDOM World Tag Team Title, Fluorescent Lighttubes Death Match: Toru Sugiura y Tomoya Hirata (c) derrotaron a Jun Kasai y Daisuke Masaoka (22:38) con un Right Elbow with Lighttubes de Sugiura sobre Masaoka defendiendo el título