Freedoms/Jun Kasai: Resultados «Blood X’Mas 2025» Violento Jack logra su tercera defensa

Jun Kasai y Freedoms celebraron «Blood X’Mas 2025» su tradicional evento navideño desde el Tokyo Korakuen Hall.
► «Blood X’Mas 2025»
Yusaku Ito y Mizuki Watase se enfrentaron en brutal lucha donde Ito salió mejor librado tras castigar a su oponente con un Mad Octopus Destroyer sobre una silla.
Shingo Takagi y Gedo de NJPW tuvieron una presentación especial en FREEDOMS donde sostuvieron una feroz lucha por equipos contra Jun Kasai y Toru Sugiura. Al final, Kasai aplastó a Gedo y desafió a Takagi a un combate uno contra uno.
En la batalla principal, Violento Jack expuso por tercera ocasión el Campeonato Mundial King of Freedom enfrentado al beligerante Masashi Takeda en un choque donde se usaron lámparas de tubo, paneles de vidrio, entre otras armas. Takeda llegó al límite de la violencia, pero el luchador extremo mexicano no se amilanó y respondió con la misma intensidad. Al final, Violento Jack castigó a su retador con su Jack Pack para asegurar el cetro.
Los resultados completos son:
FREEDOMS «BLOOD X’MAS 2025», 25.12.2025
Tokyo Korakuen Hall
1,217 Fans
0. Kota Sekifuda venció a Kapii (6:27) con un Huracanrana Cutback.
1. Oh!! Tokyo Desert Man on the verge of homelessness Death Match: GENTARO, Kenji Fukimoto, Konaka = Pehlwan, Dragon Libre y Rekka vencieron a Brahman Shu, Brahman Kei, Toshiyuki Sakuda, Kyu Mogami y Crazy King(8:06) con un Inside Cradle de Fukimoto sobre Kei.
2. Mammoth Sasaki y Takashi Sasaki vencieron a Tomoya Hirata y Reiya Igarashi (8:29) con un Crab Hold de Mammoth sobre Igarashi.
3. Jun Masaoka y Gaia Hox vencieron a Kengo y Yuya Susumu (10:02) con un Butterfly Effect de Hox sobre Susumu.
4. Barefoot King, Decision Match – TOY Block Death Match: Daisuke Masaoka venció a Takayuki Ueki (10:17) con un Rokura Kai – conquistanro del título (11th Champion).
5. Silent Night, Bleeding Soul ~ Self-Board + Weapons Death Match: Yusaku Ito venció a Mizuki Watase (13:56) con un Mad Octopus Destroyer sobre una silla.
6. Hardcore Match: Jun Kasai y Toru Sugiura vencieron a Shingo Takagi y Gedo (18:07) con un Cross-Arm Stimulation de Kasai sobre Gedo.
7. King of FREEDOM World Title, Beyond the Respect ~ Nightmare DEATH Christmas – Fluorescent Lighttubes, Glass Board + Free Weapon Death Match: Violento Jack (c) venció a Masashi Takeda (23:16) con un Jack Pack defendiendo el título.