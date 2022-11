Freedoms: Inicia el torneo para título Jr.

La empresa independiente FREEDOMS llegó al Shin-Kiba 1st RING para la realización de un torneo para luchadores de peso junior.

Esta competencia se efectuó para adjudicar el nuevo campeonato para pesos júnior, contendiendo ocho gladiadores en luchas de eliminación directa.

Mataro Aoki fue el primero en avanzar al someter en una rápida lucha a Rekka de OWE.

Kamui fue el siguiente que logró avanzar tras dar cuenta de Yusaku Ito de Dove Pro.

Jun Masaoka se sobrepuso a las triquiñuelas de Brahman Kei quien contó con el apoyo de su hermano Brahman Shu.

Por último, Leo Isaka de Marvelous no pudo contra la contundencia de Dragón Libre.

En batalla hardcore de tercias, Jun Kasai, Daisuke Masaoka, Masashi Takeda y Rina Yamashita doblegaron a Drew Parker, Violento Jack, Toshiyuki Sakuda y Dobunezumi Fukki de E.R.E.

Siguieron las semifinales, en la primera de ellas, Kamui superó a Mataro Aoki, dando una gran demostración de sus movimientos de sumisión.

Jun Masaoka se llevó el último boleto a la gran final tras vencer a Dragon Libre.

Los resultados completos son:

FREEDOMS «BATTLE TO DETERMINE THE PINNACLE OF DOMS JUNIOR!», 09.11.2022

Shin-Kiba 1st RING

Asistencia: 114 Espectadores

1. King of FREEDOM World Jr. Heavyweight Title Tournament – Round 1: Mataro Aoki venció a Rekka (6:10) con un Mataro Clutch.

2. King of FREEDOM World Jr. Heavyweight Title Tournament – Round 1: Kamui derrotó a Yusaku Ito (6:46) con la Iomante.

3. King of FREEDOM World Jr. Heavyweight Title Tournament – Round 1: Jun Masaoka venció a Brahman Kei (7:48) con la Ambitions.

4. King of FREEDOM World Jr. Heavyweight Title Tournament – Round 1: Dragon Libre derrotó a Leo Isaka (8:48) con un Konin Yoshitonic.

5. Toru Sugiura, Tomoya Hirata y Takashi Sasaki vencieron a Tatsuhito Takaiwa, GENTARO y Minoru Fujita (11:49) con un Swift Driver de Sugiura sobre Takaiwa.

6. Hardcore Match: Jun Kasai, Daisuke Masaoka, Masashi Takeda y Rina Yamashita derrotaron a Drew Parker, Violento Jack, Toshiyuki Sakuda y Dobunezumi Fukki (11:26) con un Reverse U Crash desde una escalera de Takeda sobre Sakuda.

7. King of FREEDOM World Jr. Heavyweight Title Tournament – Semifinal: Kamui venció a Mataro Aoki (12:59) con la Iomante.

8. King of FREEDOM World Jr. Heavyweight Title Tournament – Semifinal: Jun Masaoka derrotó a Dragon Libre (17:06) con la Ambitions.