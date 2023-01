“Happy New Freedom 2023” fue el evento con el que Pro Wrestling Freedoms abrió sus actividades de 2023 desde el Shin-Kiba 1st RING.

► “Happy New Freedom 2023”

En un mano a mano inicial, Masashi Takeda se impuso a Jun Kasai en un death match especial donde se impuso “Crazy Monkey”.

E.R.E (Drew Parker y Violento Jack) unieron fuerzas para superar a la dupla de Jun Masaoka y Rina Yamashita.

Tras la lucha, Violento Jack lanzó su desafío a Drew Parker por el Campeonato Mundial KING of FREEDOM. El actual monarca máximo de Freedoms, aceptó.

Kamui logró la primera defensa del Campeonato Mundial de Peso Jr. KING of FREEDOM ante Takahiro Katori.

En el turno estelar, Mammoth Sasaki y Takashi Sasaki se proclamaron como nuevos poseedores del Campeonato Mundial de Parejas KING of FREEDOM al superar a Soul Meat (Tomoya Hirata y Toru Sugiura) quienes cayeron en su décima defensa.

Los resultados completos son:

FREEDOMS “HAPPY NEW FREEDOM 2023”, 03.01.2023

Shin-Kiba 1st RING

Asistencia: 278 Espectadores

1. sprint to the death ~ Self Board Death Match: Masashi Takeda venció a Jun Kasai (8:46) con un Reverse U Crash Kai.

2. Brahman Shu y Brahman Kei derrotaron a Rekka y Gaia Hox (7:42) con un Shu sobre Hox tras la Gotai Fu Manzoku.

3. Tatsuhito Takaiwa, GENTARO y Leo Isaka vencieron a Toshiyuki Sakuda, Dobunezumi Fukki y Kyu Mogami (9:01) con la Death Valley Bomb de Takaiwa sobre Fukki.

4. Drew Parker y Violento Jack derrotaron a Rina Yamashita y Jun Masaoka (12:59) con un Mexican Stretch de Jack sobre Masaoka.

5. KING of FREEDOM World Jr. Heavyweight Title: Kamui (c) venció a Takahiro Katori (14:18) con la Iomante defendiendo el título

6. KING of FREEDOM World Tag Team Title “New year of the Blood” Free Weapon Death Match: Takashi Sasaki y Mammoth Sasaki derrotaron a Toru Sugiura y Tomoya Hirata (23:46) con la 29-Years-Old de Mammoth sobre Hirata – conquistando el título