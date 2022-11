“Go for it Freedoms!” fue el evento que la empresa independiente Freedoms presentó en el Tokyo Korakuen Hall.

►“Go for it Freedoms!”

Tras casi seis meses de ausencia Mammoth Sasaki retornó luego de recuperarse de una lesión. En su lucha de regreso hizo equipo con Soul Meat (Tomoya Hirata y Toru Sugiura) y Takashi Sasaki para imponerse en un combate hardcore a E.R.E (Dobunezumi Fukki, Kyu Mogami, Toshiyuki Sakuda y Violento Jack).

En la gran final del torneo para coronar al primer campeón Mundial de Peso Jr. King of FREEDOM, Kamui y Jun Masaoka. La lucha fue muy reñida, pero Kamui echó mano de su gran experiencia y finiquitó el encuentro con la Iomante para proclamarse monarca.

Alex Colón hizo un viaje relámpago a Japón y al lado de Rina Yamashita enfrentaron a la poderosa dupla de Jun Kasai y Daisuke Masaoka en un encuentro donde usaron sillas, lámparas de tubo, paneles de madera con alambre de púas, entre otros implementos. Fue Masaoka quien definió la batalla al rendir a Yamashita.

En el turno estelar, Drew Parker se confirmó en la posesión del Campeonato Mundial King of FREEDOM tras doblegar en una sangrienta refriega al ultraviolento Masashi Takeda. Esta fue la segunda defensa titular de Parker.

Los resultados completos son:

FREEDOMS «GO FOR IT FREEDOMS! 2022», 16.11.2022

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 572 Espectadores

1. Takahiro Katori FREEDOMS Return Match: GENTARO y Tatsuhito Takaiwa vencieron a Minoru Fujita y Takahiro Katori (9:41) con un Death Valley Bombvon de Takaiwa sobre Katori.

2. Dragon Libre, Leo Isaka y Rekka derrotaron a Mataro Aoki, Brahman Shu y Brahman Kei (7:23) con un Konin Yoshitonic de Libre sobre Kei.

3. Mammoth Sasaki Return Match – Hardcore Match: Toru Sugiura, Tomoya Hirata, Mammoth Sasaki y Takashi Sasaki vencieron a Violento Jack, Toshiyuki Sakuda, Dobunezumi Fukki y Kyu Mogami (12:13) con un Swift Driver de Sugiura sobre Mogami.

4. King of FREEDOM World Jr. Heavyweight Title Tournament – Final: Kamui derrotó a Jun Masaoka (16:26) con la Iomante – ganando el torneo y conquistando el título

5. FREEDOMS vs. GCW Japan-U.S. War ~ Hell inside and out side hell ~ Four Sides Chu Song Death Match: Jun Kasai y Daisuke Masaoka vencieron a Alex Colon y Rina Yamashita (15:55) con un Cross-Arm Stimulation de Kasai sobre Yamashita.

6. King of FREEDOM World Title, Death Match for life ~ Reckless war Fluorescent Lighttubes, Glass Board +α Death Match: Drew Parker (c) derrotó a Masashi Takeda(18:20) con la Swanton Bomb con lámparas de tubo Lighttubes defendiendo el título