La empresa independiente Freedoms regresó al Tokyo Korakuen Hall con su evento «Go Beyond the Limit 2020» donde se pusieron en juego tres campeonatos.

Yuya Susumu consiguió la primera defensa de su tercer reinado con el Campeonato Mundial Jr. UWA dominando a Naoki Tanizaki en casi once minutos de acciones.

En lucha especial de eliminación, la cuarteta de GCW (Danny Havoc, Jimmy Lloyd, Matt Tremont y Alex Colon) se impusieron al combaido japonés integrado por Isami Kodaka, Kenji Fukimoto, Kamui y Minoru Fujita.

Violento Jack y Mammoth Sasaki lograron la sexta defensa del Campeonato Mundial de Parejas KING of FREEDOM, doblegando en una gran lucha a Matthew Justice y Chris Dickinson de GCW.

Tras el combate, apareción Daisuke Masaoka, quien regresó tras una lesión que lo mantuvo alejado varios meses de los cuadriláteros. Masaoka esperaba reencontrarse con su compañero de Nómadas, Violento Jack. Pero el mexicano lo atacó, declarando que la facción se encuentra deshecha.

En el turno estelar, Toru Sugiura dio cuenta de Yuko Miyamoto para defender por segunda ocasión el Campeonato Mundial KING of FREEDOM, en una sangrienta lucha donde se usaron lámparas de tubo como armas.

Los resultados completos son:

FREEDOMS «GO BEYOND THE LIMIT 2020», 10.02.2020

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 870 Espectadores

1. Ricky Fuji, Tatsuya Hanami y Daiki Wakamatsu vencieron a GENTARO, Chikara y Naoki Kamata (10:57) con la Swanton Bomb de Hanami sobre Kamata.

2. Scramble Bunkhouse 3 Way Death Match: Takashi Sasaki y Tomoya Hirata derrotaron a Takumi Tsukamoto y Rina Yamashita y a SHLAK y Orin Veidt (10:21) con un German Suplex Hold de Hirata sobre Veidt.

3. UWA World Jr. Heavyweight Title: Yuya Susumu (c) venció a Naoki Tanizaki (10:58) con un Crossface Lock defendiendo el título

4. 4 vs. 4 Weapons Elimination Death Match: Danny Havoc, Jimmy Lloyd, Matt Tremont y Alex Colon derrotaron a Isami Kodaka, Kenji Fukimoto, Kamui y Minoru Fujita (11:33). Orden de eliminación: Fujita, Colon, Havoc y Kodaka, Kamui, Lloyd y Fukimoto.

5. KING of FREEDOM WORLD TAG CHAMPIONSHIP: Violento Jack y Mammoth Sasaki (c) vencieron a Matthew Justice y Chris Dickinson (12:25)[/B] con la Amatalan de Jack sobre Dickinson defendiendo el título

6. KING of FREEDOM WORLD CHAMPIONSHIP ~ Tower of Terror Fluorescent Tower Death Match: Toru Sugiura (c) derrotó a Yuko Miyamoto (17:29) con un Lighttube Bundle-assisted Right Elbow defendiendo el título