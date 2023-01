Freedoms: “Blood X’Mas 2022” Parker retiene

La empresa independiente Freedoms y Jun Kasai produjeron “Blood X’Mas 2022“, su tradicional función de cierre de año.

► “Blood X’Mas 2022”

El internacional mexicano Violento Jack se confrontó en duelo individual a Minoru Fujita. Ambos se atacaron con diferentes armas (rayador de queso, bat con alambre de púas, entre otras) hasta sangrarse profusamente.

Siguió un duelo de parejas hardcore, donde Takashi Sasaki y Mammoth Sasaki sometieron a Masashi Takeda y Yusaku Ito, este último de Dove Pro. Este fue un encuentro cargado de energía por los castigos que los dos equipos se propinaron.

Soul Meat (Toru Sugiura y Tomoya Hirata) lograron la novena defensa del Campeonato Mundial de Parejas King of FREEDOM ante Rina Yamashita y Alex Colon. Tras celebrar su victoria, Soul Meat recibió el desafió de Takashi Sasaki y Mammoth Sasaki.

En la estelar, Drew Parker se confirmó en la posesión del Campeonato Mundial King of FREEDOM imponiéndose al ultraviolento Jun Kasai. En la lucha hubo lámparas de tubo, paneles de vidrio y sillas. Kasai era el demonio y Parker emuló la imagen de Cristo para el encuentro donde Parker aseguró su tercera defensa titular.

Los resultados completos son:

FREEDOMS “JUN KASAI PRODUCE BLOOD X’MAS 2022”, 25.12.2022

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,236 Espectadores

1. Oh!! Tokyo Desert Man on the verge of homelessness Death Match: Toshiyuki Sakuda, Dobunezumi Fukki y Kyu Mogami vencieron q Brahman Shu, Brahman Kei y Kikutaro (6:32) con un Tornado Clutch de Sakuda sobre Kei.

2. Doms Junior: Jun Masaoka, Takahiro Katori, Rekka y Gaia Hox derrotaron a Kamui, Tatsuhito Takaiwa, GENTARO y Dragon Libre (7:11) con la KARMA de Katori sobre GENTARO.

3. Scramble Bunkhouse Death Match: Violento Jack venció a Minoru Fujita (11:25) con un Mexican Stretch.

4. Hardcore Match: Takashi Sasaki y Mammoth Sasaki derrotaron a Masashi Takeda y Yusaku Ito (11:59) con un 29-Years-Old de Mammoth sobre Ito.

5. King of FREEDOM World Tag Team Title, Borderless Ultra Violent ~ Free Weapon Death Match: Toru Sugiura y Tomoya Hirata (c) vencieron a Alex Colon y Rina Yamashita (13:27) con un Moonsault Press con Gadget Board de Hirata sobre Colon defendiendo el título

6. King of FREEDOM World Title, Blood Snow ~Golgota Hill with Bloody Snow~ Glass & Fluorescent Lighttubes Death Match: Drew Parker (c) derrotó a Jun Kasai (24:34) con una Swanton Bomb defendiendo el título