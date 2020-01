Jun Kasai y su empresa Freedoms, llevaron a cabo «Blood X’mas 2019″, su tradicional función sangrienta navideña en el Tokyo Korakue Hall, el cual tuvo una gran entrada y donde hubo combates muy emocionantes.

En duelo especial en mano a mano, Masashi Takeda y Kenji Fukimoto salieron avantes de una recia batalla ante Gunso y la espectacular Rina Yamashita. Ésta última sufrió el tremendo U Crash de «Crazy Kid».

Siguió un combate fenomenal, donde los mexicanos Miedo Extremo y Cíclope chocaron contra Jun Kasai y Ryuji Ito. Ésta era la primera vez que los luchadores japoneses, unos de los máximos exponentes del death match mundial, hacía equipo.

Sobre el ring hubo gran cantidad de artefactos que se usaron como armas: escalera, mesas, lámpara de tubo, bloques de cemento, palillos, jeringas, paneles de madera en forma de cruz, etc. con las que los combatientes se tundieron, hasta que Cíclope definió la lucha con un Diving Body Press sobre el legendario «Crazy Monkey».

Tras el duelo, Jun Kasai habló al público e informó que tomará un tiempo de descanso para atenderse de algunas lesiones. Como un acto simbólico, puso sus lentes de aviador en el centro del ring.

El luchador mexicano Violento Jack falló en su intento de apoderarse del Campeonato Mundial KING of FREEDOM, tras caer en una violenta contienda ante Toru Sugiura. En el ring hubo lámpara de tubo y paneles de vidrio que los contendientes usaron para atacarse hasta que comenzaron a sangrar. Pero fue el monarca Sugiura quien se alzó con el triunfo defendiendo su cinturón.

Los resultados completos son:

FREEDOMS/Jun Kasai Produce «BLOOD X’MAS 2019», 25.12.2019

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,534 Espectadores

1. Naoki Tanizaki y Jun Masaoka vencieron a Yuya Susumu y GENTARO (9:41) con un Crossface Lock de Tanizaki sobre Susumu.

2. Barbed Wire Board Death Match: Takumi Tsukamoto derrotó a Tomoya Hirata (10:17) con toque de espaldas.

3. Scramble Bunkhouse Death Match: Minoru Fujita, Kamui y KAZMA SAKAMOTO vencieron a Takashi Sasaki, Mammoth Sasaki y Naoki Kamata (10:14) con un Barbed Wire Bat-assisted Kamui Clutch de Kamui sobre Kamata.

4. Masashi Takeda y Kenji Fukimoto derrotaron a Gunso y Rina Yamashita (11:20) con la U Crash de Takeda sobre Yamashita.

5. RING OF PAIN ~ Razor Cross Board & α Death Match: Miedo Extremo y Cíclope vencieron a Jun Kasai y Ryuji Ito

(15:55) con un Diving Body Press sobre una escalera de Cíclope sobre Kasai.

6. KING of FREEDOM WORLD CHAMPIONSHIP ~ Engrave in Heart ~ Fluorescent Lighttubes + Glass Board Death Match: Toru Sugiura (c) derrotó a Violento Jack (24:19) con un Fluorescent Lighttube-assisted Right Elbow defendiendo el título