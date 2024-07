El actor de Hollywood y dos veces ex guionista creativo de WWE, Freddie Prinze Jr., habló acerca del evento premium Money in the Bank 2024. Y reveló en la más reciente edición de su video podcast Wrestling with Freddie, cuál fue la lucha que para él se robó el show.

► La mejor lucha de Money in the Bank 2024 según Freddie Prinze Jr.

«En el cuadrilátero, hubo mucha acción, pero creo que una lucha destacó por encima del resto. Pensé que la lucha de escaleras de Money in the Bank femenil fue la mejor lucha de la noche, a pesar de un comienzo tambaleante.

Los primeros cinco minutos fueron difíciles… Estoy contento de que nadie se lesionó. Una vez que Lyra Valkyria estaba colgada boca abajo en la escalera y fue derribada por Iyo Sky y luego Zoey Stark entró y le dio con la rodilla, a partir de ese momento esta lucha fue la lucha de la noche. Fue muy divertida.

«Tuve muchos elogios para Chelsea Green por la gran caída que sufrió desde la escalera hacia el final de la lucha. Ella sufrió una caída que cualquier doble de acción estaría absolutamente orgulloso de y se levantaría a aplaudir… parecía una escena de película. Estoy contento de que Tiffany Stratton ganó la lucha y tiene una gran oportunidad por delante, aunque la actual Campeona WWE, Bayley, no tiene una historia en este momento».