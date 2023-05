Freddie Prinze Jr., tras el origen de Dolph Ziggler

Insight with Chris Van Vliet recibió recientemente como invitado a Freddie Prinze Jr., quien fuera escritor de la WWE y que en la actualidad, además de una estrella de Hollywood, lo cual siempre es interesante, se mantiene conectado con la compañía y la lucha libre profesional en general de muchas maneras distintas, empezando porque él tiene su propio podcast, Wrestling with Freddie.

De la misma manera, nunca deja de ser atractiva una entrevista con el anfitrión del programa que nos ocupa pues ha dedicado toda su vida a los encordados y tiene una gran cantidad de amor y conocimiento por ellos. Hoy traemos un extrato en el que Prinze Jr. recuerda el origen de Dolph Ziggler, uno de los más grandes en los últimos 20 años en tierras McMahon.

► El origen de Dolph Ziggler

“Tuve que dirigir el primer segmento de Dolph Ziggler, de hecho, los primeros tres, cuando apenas estaba empezando. Sí, y Jamie Noble dijo: ‘Te conozco’. Estábamos tratando de hacer cualquier cosa para no fuera terrible. Porque había luchado tanto contra esta idea de que Vince me obligara hacerlo. Me decían: ‘¿Cómo lo vamos a llamar?’. Alguien dijo: ‘Dirk Diggler’. Y a Vince le pareció genial. Yo me levanté, miré al tipo que lo propuso y le dije: ‘Amigo, nos van a demandar. Es de Boogie Nights. No puedes hacer eso. ¿Por qué no le damos un nombre normal? ¿Por qué tiene que ser ridículo?’. Y luego empezaron a proponer un montón de nombres. ‘Bueno, se parece a Dolph Lundgren’. ‘¿Y qué tal Dolph Ziggler?’. Y literalmente dije: ‘No vamos a llamarlo Dolph Ziggler’. Y creo que este tipo, DJ, también estuvo de acuerdo conmigo y dijo: ‘No me gusta mucho’. Luché tanto… Y Vince dijo: ‘Está bien, es Dolph Ziggler’. Luego me dijo: ‘Freddie, te encargarás de ese segmento’. Y lo miré y pensé: ¿qué demonios? Solo dime que me vaya al diablo y ya está.

“Así que fuimos a hablar con Dolph Ziggler y se lo comunicamos. A él le pareció bien, enseguida se puso en marcha, como lo hace en el ring, se comprometió de inmediato. Yo sabía que era una porquería y la gente lo odiaba, hasta que empezaron a amarlo. Fue muy parecido a lo que pasó con The New Day, la gente odiaba The New Day. Y esos mísmos cánticos negativos se convirtieron en positivos. Fue el trabajo en el micrófono y el trabajo en el ring lo que hizo que esos chicos destacaran. En el caso de Dolph, fue su trabajo en el ring. Y también su trabajo en el micrófono, que desarrolló a lo largo de una década. De repente, dijimos: ‘Allá vamos, contra The Miz’. Y esas promos fueron de primer nivel. Recuerdo esa historia, y no debería, pero así es. Quiero decir que así de buenos eran esos chicos. Así que sí, estuve presente cuando concibieron el nombre, luché contra ellos y me castigaron por mis esfuerzos“.

¿Cuál es tu momento favorito de Dolph Ziggler en WWE?