El pasado miércoles 24 de abril en DYnamite, vimos a Tony Khan ser golpeado por «Jungle Boy» Jack Perry, y luego, recibir un tremendo Súper Tony Khan Driver de parte de The Young Bucks desde el esquinero. Y allí quedó todo. Khan utilizó un cuello ortopédico en el Draft de la NFL, pero sigue dando órdenes en AEW.

Más allá de que Matthew Jackson y Nicholas Jackson cortaron un video pregrabado de Khan, estos no han tenido ninguna acción consecuente con el hecho de haber atacado a su jefe y haberse apoderado de AEW. Es decir, no han tomado ninguna decisión en los shows televisivos de AEW, ni en el futuro de la empresa. Esto ha sido criticado en redes sociales.

► Freddie Prinze Jr. preocupado por cómo AEW desarrolla ángulo de Tony Khan con The Elite

Y, pues bien, la persona más reciente en quejarse de esta situación es el reconocido actor de Scooby-Doo y dos veces miembro del equipo creativo de guionistas de WWE, Freddie Prinze Jr., quien en la más reciente edición de su video podcast Wrestling with Freddie, aseguró estar preocupado porque para él, ahora mismo deberían ser The Young Bucks quienes manden y den órdenes en AEW, y no Tony Khan. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

«Tengo una gran confusión con esta historia. Estoy realmente muy nervioso por el desarrollo exitoso de esta historia. ¡Porque Khan sigue programando las luchas!

«¿Por qué Tony Khan está tomando decisiones en este momento? ¿No deberían ser The Elite quienes tomen las decisiones en AEW, si es que realmente ellos estaban intentando tomar el control del show? Creo que deberían ser los Vicepresidentes Ejecutivos los que programaran luchas y no Tony Khan.

«O ¿por qué no han sido despedidos si Tony Khan está lo suficientemente bien como para programar una lucha? Está lo suficientemente bien como para decir, ‘Ey, me acaban de golpear en el ring, están suspendidos’. O despedidos o lo que sea.

«Realmente, quiero que esta historia funcione, pero no sé qué va a pasar. Tal vez The Elite tomará el control y Kenny Omega estará del lado de Khan y posiblemente Hangman Adam Page. Creo que una tercera persona se unirá a ellos y que esto llevará a una lucha en algún PPV. Y el ganador de la lucha obtendría el control de la empresa [risas]».