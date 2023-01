Freddie Prinze Jr. tiene una idea para WrestleMania 39

Inicia el 2023 y ya estamos tomando rumbo hacia WrestleMania 39 en donde se espera que WWE «tire toda la casa por la ventana» con su programación. Uno de los atractivos más rumorados es el combate que podría darse entre Roman Reigns y The Rock, el cual está en veremos dado los compromisos del hoy actor de cine. De hecho, el periodista Dave Meltzer recientemente volvió a mostrarse no muy convencido de la viabilidad de un The Rock vs. Reigns en el evento.

► ¿Solo Sikoa traicionará a The Bloodline?

Mientras las especulaciones continúan en torno a un combate entre The Great One y The Tribal Chief en WrestleMania, en el último episodio del podcast Wrestling with Freddie, el ex miembro del equipo creativo de la WWE, Freddie Prinze Jr., habló sobre los rumores sobre el camino actual de Roman Reigns hacia WrestleMania 39 y cómo podría involucrarse a The Rock en la misma, a la vez de que se mantuvo optimista por este enfrentamiento.

«De hecho, creo que esto no es un rumor, de hecho creo que están tratando de planificar esto. Creo que un WrestleMania con The Rock y Roman Reigns podría suceder, debería suceder, y la razón por la cual no tiene nada que ver con ninguno de esos dos hombres. Creo que, en última instancia, Solo Sikoa será el que deje The Bloodline. Y creo incluso puede volverse técnico y ponerse del lado de The Rock».