Freddie Prinze Jr.: «Tengo buenas y malas noticias»

La estrella de Hollywood Freddie Prinze Jr. lleva tiempo buscando crear una compañía de lucha libre profesional. En anteriores declaraciones, el también ex guionista de WWE comentaba que «su sueño podría ser aplastado». Ahora, como siempre en Wrestling With Freddie, tiene «buenas y malas noticias».

► Buenas y malas noticias

“Entonces, malas noticias y buenas noticias. Cuando unas puertas se cierran, otras se abren. Fui a cuatro o cinco lugares; ni siquiera puedo contar algunos de los sitios a los que fuimos. Warner Discovery fue la peor reunión de todas. Básicamente, solo querían que hiciera un programa de realidad, y al final de la presentación ni sabían de lucha libre ni parecía importarles en absoluto. No fue una buena reunión, algo fallé en la presentación porque no estaban interesados en lo que decía. Di la misma presentación en otros lugares, y fue el único donde no funcionó.

También le hice una propuesta a VICE TV y ellos querían el programa, pero estaban pasando por una reestructuración y, al final, no podían costearlo. Me decepcionó porque quería trabajar con ellos, ya que tienen Dark Side Of The Ring, y pensé que podríamos hacer algo genial juntos.

Hubo otros lugares donde las reuniones fueron bien, pero sentía que no estaba hablando con gente en posiciones lo suficientemente altas como para que la idea llegara a los verdaderos tomadores de decisiones. Una reunión en un servicio de streaming fue extraña; no voy a decir el nombre aún, pero les contaré pronto. Preguntaron a mi esposa: ‘¿Tu esposo sigue interesado en la lucha libre? Queremos meternos en el negocio de la lucha libre’. Ella les respondió: ‘Sí, él está buscando un programa ahora mismo’. Dijeron, ‘Queremos reunirnos con él’. La propuesta original era hacer un documental sobre intentar lograrlo. Los primeros seis episodios serían sobre el proceso, y los episodios siete y ocho serían un especial de dos horas sobre la promoción en sí.

Luego hablé con una compañía nueva que quería hablarme sobre lucha libre, y ellos no estaban interesados en el documental. Querían una promoción de lucha libre profesional. Me preguntaron cosas sobre cómo competiría, si solo quería existir, o si querría ser el programa mejor valorado, y me pidieron que fuera honesto. Fueron muy directos sobre sus finanzas, sobre lo que podían lograr. Era poco ortodoxo para mí, pero no para ellos.

Entonces empiezo a hacer preguntas y continúan explicando sus filosofías. Llegué a la realización de que, en Hollywood corporativo, comenzar algo nuevo sin una propiedad intelectual adjunta es casi imposible. En un entorno corporativo, la creatividad está limitada por marketing y otros factores; ahora tienes que ser una celebridad o tener algo establecido. Ya no se construyen estrellas.

Evalué los pros y contras, hablé con mi equipo y mi mano derecha coincidió conmigo en el lugar que más me interesaba. Hice mi presentación a dos ejecutivos en una llamada y sentí respeto por lo que ellos habían logrado. No quiero cambiar lo que han establecido, sino ayudar a que el talento sobresalga. Lo discutimos en un estilo Ring of Honor, algo así como una marca dentro de una marca, para ayudar a talentos que necesitan un nuevo enfoque o que estén empezando.

Después, un luchador me mandó un mensaje y me dijo que alguien había preguntado por mí, y que él lo había apoyado diciendo que yo era una buena persona. Luego, mi contacto en la compañía de streaming llamó y dijo que la reunión había sido buena y que las cosas estaban avanzando. Son pasos de bebé en el proceso, todavía no es un trato cerrado. Los abogados van a involucrarse, la gente va a querer proteger su marca, y voy a ser lo más flexible posible con eso. Todavía es un largo camino y tengo mucho que hacer, y hay trabajo en el que ni siquiera me involucran, lo cual me frustra. Estoy dando lo mejor de mí para que esto funcione, para hacer realidad mis sueños, y no acepto una puerta cerrada, aunque duela.”

