Freddie Prinze Jr., orgulloso de no ver Crown Jewel

Freddie Prinze Jr. trabajó en diferentes roles -guionista, productor, director…- en WWE de 2008 a 2009 y de 2010 a 2012. En la actualidad, continúa relacionado con la compañía pero como fanático. Aunque también tiene un podcast, Wrestling With Freddie, en el que comparte sus pensamientos sobre lo que sucede tanto en la misma como en el resto de la lucha libre profesional. Y está dando comienzo a su propia empresa. Por ejemplo, quería contratar a Bray Wyatt, pero finalmente el luchador acabó volviendo a ser una Superestrella.

What the heck was @RealFPJr going to teach @mikethemiz about acting?

Get the full story on #NewDayPod this week with @WWEBigE @TrueKofi & @XavierWoodsPhD!

FULL VIDEO: https://t.co/mTuZF0g8W2

⬇️ The New Day: Feel the Power: https://t.co/lMi4CJbN4b pic.twitter.com/YwrhltQ6Vk

— WWE (@WWE) April 20, 2020