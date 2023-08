El ex guionista de WWE y actor de Hollywood Freddie Prinze Jr. nunca ha dejado de estar conectado al WWE Universe pues si bien hace mucho tiempo que no trabaja para la compañía la sigue viendo como fanático y continuamente comparte sus pensamientos sobre ella en su pódcast, Wrestling with Freddie, entre otras plataformas.

Últimamente, lo trajimos a SUPERLUCHAS cuando dijo que Dominik Mysterio superó las expectativas, cuando compartió su temor de que Vince McMahon entierre a LA Knight, cuando afirmó que Roman Reigns eleva a las Superstars con las que trabaja, o cuando explicó qué ha pasado con la empresa luchística que iba a lanzar.

► La opinión de Freddie Prinze Jr.

En esta ocasión, volviendo a su programa, en un reciente episodio, comentaba que el rol de Logan Paul como heel se siente forzado.

«No creo que sea tan efectivo siendo un villano cuando intenta actuar como tal, como lo es cuando simplemente se muestra como es y se presenta como un héroe intentando ganarse a la gente. Está exagerando demasiado. Da la sensación de ser un poco forzado. Sus interpretaciones no han sido perfectas. Creo que debería simplemente ser él mismo y, si quiere reaccionar de manera como ‘Vaya, ¿no les agrado? Eso es decepcionante’, puede seguir esa dirección. Lo que está haciendo es ir en sentido opuesto, como ‘Jajaja, no les agrado’. Eso se siente un tanto forzado y artificial«.

De la misma manera, apunta también que los fans no se preocupan por Ronda Rousey.

«Los aficionados están cansados de Ronda Rousey. Ya no la siguen con interés. Saben que a ella no le importa o al menos eso parecía. Por eso, este combate fue simplemente lo que fue y luego se acabó.»