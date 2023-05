Freddie Prinze Jr. no ve a MJF cambiando AEW por WWE

Según el mismo MJF, su contrato con AEW termina en 2024, cuando estará abierto a una guerra de ofertas con otras compañías, empezando por la WWE. El actual Campeón Mundial de Peso Completo ha jugado en no pocas ocasiones con aceptar la oferta del mejor postor, y parece claro que no le van a faltar posibilidades pues no solo es uno de los luchadores más candentes y talentosos de la actualidad sino que es insultantemente joven. Ahora, hay quienes lo ven yéndose y hay quienes creen que no lo hará. Entre estos segundos está Freddie Prinze Jr., quien, además de una estrella de Hollywood, es un antiguo guionista de la empresa McMahon. Estuvo compartiendo su opinión recientemente en INSIGHT with Chris Van Vliet.

> El futuro de MJF a ojos de Freddie Prinze Jr.

“No sé. Ya sabes, el personaje de MJF irá a donde le den más dinero. Pero creo que las estrellas especiales reciben un trato especial y se hacen excepciones para personas excepcionales. Y siento que cualquier oferta que WWE le hiciera, Tony Khan la igualaría. Y MJF tiene un montón de libertad donde está. Y en WWE simplemente no es así. Es una empresa que cotiza en bolsa, hay personas a las que responder, y eso lo escuché cuando trabajé allí. Es un entorno diferente. Y no sé si Max confiaría en ese proceso. Y a AEW, por cierto, le está yendo bien. Prevendieron más de 35,000 boletos en Londres para un PPV que técnicamente está a dos PPVs de distancia. Les está yendo bien, es una gran victoria para ellos. Entonces, mientras sigan produciendo así, ya sabes, no lo sé. Si yo fuera él, no me iría. Porque además en la historia que están contando son los cuatro pilares [MJF, Sammy Guevara, Darby Allin y Jungle Boy]. Son los jóvenes que ayudaron a construir la empresa con Jericho y Cody. No creo que se vaya.

“WWE hace cosas geniales, cosas muy buenas, como todo el asunto de The Bloodline, Sami Zayn fue genial. Pero también hacen cosas que se sienten constrictivas, con las que sienten que el talento no se cree lo que están haciendo. Y es difícil pedirle a un luchador profesional que simplemente se deshaga de lo que es y sea otra persona. No son actores entrenados. Son increíbles en el ring, saben cómo hacer ese tipo de psicología, pero no saben cómo realizar un monólogo, ellos lo llaman promo. Cuando estuve allí, literalmente les estaba enseñando lo que yo estaba aprendiendo en clases de actuación sobre cómo llevar a cabo una escena. ¿Qué quiere este personaje? ¿Qué le impide conseguir una oportunidad por el título?

“Pero incluso entonces, cuando ya estaba hecho, a veces se cambiaba en el último minuto, porque, ya sabes, Vince de repende cambió de opinión. Estoy seguro de que hay ventajas y desventajas en ambas empresas de las que las personas que están más adentro son mucho más conscientes que yo. Pero si yo fuera él, no me iría. Terminas de construir tu castillo perfecto, tu castillo perfecto con todas las defensas que necesitas. La gente está feliz y todo el mundo está empezando a ganar dinero. Y entonces te vas a otro castillo. No, ¿por qué volverías a empezar?”.