Freddie Prinze Jr.: «Mi sueño podría ser aplastado»

La estrella de Hollywood y ex escritor de la WWE Freddie Prinze Jr. vuelve a actualizar el estado de su empresa de lucha libre profesional. Aproximadamente un mes atrás hacía lo propio comentando que esperaba que en el siguiente episodio de su pódcast, Wrestling with Freddie, pudiera ofrecer buenas o malas noticias. Todavía no es así.

► La empresa de Freddie Prinze Jr.

“Les he llevado en el viaje tanto como he podido para iniciar mi propia promoción de lucha libre. Estoy mucho más cerca de la línea de meta que de la línea de partida, y estoy mucho más cerca de un ‘sí’ que de un ‘no’, aunque aún puede suceder un ‘no’, y mi sueño podría ser aplastado. Si no funciona con este lugar, entonces eso será todo al menos por este año, y tendré que reiniciar y encontrar otra manera de intentar que funcione más adelante. Ya conseguí un ‘sí’ de un lugar maravilloso, del jefe de su cadena, así que piensas, ‘Oh, sí, está hecho.’ No del todo. Son una subsidiaria de una empresa/estudio mucho más grande, y necesitan obtener un sí de uno de los jefes del departamento de finanzas para conseguir la cantidad de dinero que necesito para llevar esto a cabo.

«Así que si esa persona dice que sí, entonces tengo una promoción de lucha libre, y debería saberlo para el final de la semana. Así que si estás escuchando esto el jueves, para el viernes creo que tendré un sí o un no. Así que tal vez la próxima semana podré anunciar un gran éxito o un fracaso trágico [risas], y veremos. Una vez que termine el proceso, estaré más que dispuesto a hablar sobre todos los lugares a los que fui, cómo me sentí al respecto, y podré hablar más sobre la promoción y qué es y cómo vamos a llevarla a cabo y qué tipo de estilo. Pero bueno, esa es tu actualización».

¿Qué expectativas tienes con la empresa de Freddie Prinze Jr.?

