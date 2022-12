El actor de Hollywood y ex guionista de WWE Freddie Prinze Jr. habla de su relación con MJF, el Campeón Mundial AEW, en una reciente entrevista con Insight with Chris Van Vliet. Prinze Jr. no está del todo alejado de la lucha libre profesional pues además de tener un podcast, Wrestling with Freddie, está dando comienzo a su propia compañía. Sin olvidar sus otras pasiones, como la actuación, pues hace unas semanas estrenó una película en Netflix, la comedia romántica ‘Navidad contigo’.

► Freddie Prinze Jr. explica su relación con MJF

“He estado diciendo esto durante mucho tiempo. Conocí a Maxwell en los últimos dos años. Cada vez que viene a Los Ángeles, nos aseguramos de ir a cenar, y trato de llevarlo a un lugar de sushi diferente cada vez, ¿verdad? Y este chico tiene 26 años, así que puedo decir chico, y tiene la mente más brillante en el negocio de la lucha libre. Cada historia que se le ocurrió, ni siquiera debería decir eso. Bueno, lo dije. Escucha, las ideas en la cabeza de este niño para convencer a varias personas, no solo a él mismo, sino a centrarse en lo que es mejor para el negocio, no en lo que es mejor para MJF, son insuperables. Y no soy el luchador más experimentado y educado del mundo, pero trabajé para la WWE. Y le hice un millón de preguntas a los Pat Patterson del mundo, a los Freebirds del mundo, a los Arn Anderson, a los Dean Malenko, a toda esta gente de la vieja escuela. Y todo lo que me enseñaron este tipo lo tiene a raudales; es irreal cómo funciona su mente.

«Él no entra en el negocio por sí mismo. Eso es como un cliché para decir ahora desde la explosión de CM Punk en AEW. Pero de verdad, esa es la mejor manera de decirlo, amo a este niño, le envié un mensaje de texto la noche que ganó. No te enojes conmigo por decir esto. Me respondió: ‘Lo hicimos’. No se refería a él y a mí, sino a él y a todos, todo lo que respondí fue: ‘Maldita sea, lo hiciste’. Porque quería que supiera: fuiste tú y es increíble, pero hiciste esto. Y así, simplemente odio halagar a un rudo. Pero él es simplemente tan bueno. Amo tanto a este chico. Es tan bueno para el negocio en ambos lados. Aunque no trabaja para WWE, siento que él también ayuda a WWE”.