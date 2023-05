En Night of Champions, WWE coronará por primera vez a un nuevo Campeón Mundial Peso Completo, siendo Seth Rollins y AJ Styles los que disputen un combate para lograr tal distinción, tras convertirse en finalistas del torneo eliminatorio que se disputó la semana pasada. Esto le permitirá a la marca Raw tener un campeón exclusivo, luego de que Roman Reigns fuera el único que estuiera en la cima desde WrestleMania 38 cuando se unificaron el Campeonato Universal y el Campeonato WWE.

► Para Freddie Prinze Jr., Seth Rollins o AJ Styles pueden ser merecedores del título

El ex escritor de WWE Freddie Prinze Jr. habló recientemente sobre el hecho de que Seth Rollins o AJ Styles serán el nuevo campeón mundial de peso completo. En el reciente podcast Wrestling with Freddie, el ex escritor defendió a ambas estrellas y justificó su presencia en Night of Champions. Además, considera que ambos se han esforzado lo suficiente para merecer el título en el referido evento premium.

“Este es mi pensamiento. Si va a ser el título del mejor trabajador, el tipo que está allí todas las semanas, cada pago por evento, cada historia, entonces sí, es Seth Rollins“.

“Si es por respeto y es la primera vez que se estrena esta nueva versión, entonces puedes atribuírselo fácilmente a AJ Styles, que es un veterano acreditado y ya tuvo una carrera por el título mundial. Los fanáticos seguramente quieren ver otro”. uno. Pero si no quieres que venza a Roman Reigns, lo cual entiendo, entonces fácilmente podrías ponerle esto y hacer que sea un campeón digno de eso”.

Ambas estrellas pasaron por una serie de luchas para emerger como los finalistas del torneo. El Visionario derrotó a Damian Priest y Shinsuke Nakamura en un combate de triple amenaza antes de prevalecer sobre Finn Balor para convertirse en el finalista. Por otro lado, The Phenomenal One superó a Edge, Rey Mysterio y Bobby Lashley para ganar su camino para desafiar el nuevo título.