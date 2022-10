Fred Rosser revela que está en platicas con WWE

Próximo a cumplir 39 años de edad, el 2 de noviembre, al luchador Fred Rosser la vida le ha sonreído bastante. Después de un corto, pero buen paso por NWA Powerrr, el antes conocido como Darren Yong, miembro del recordado y polémico grupo llamado The Nexus, llegó a NJPW y ha podido estar en muchos shows televisivos grabados por la empresa nipona en suelo estadounidense.

Actualmente, es el Campeón de Peso Abierto Strong de NJPW, título con el que lleva en la cintura 120 días, sin embargo,r ecientemente le dijo al podcast Under The Ring que haría cualquier cosa por tener una última etapa en WWE y, de hecho, sorprendió al decir que había estado hace poco en conversaciones secretas con algún empleado de WWE, claramente, en relación con su regreso. Estas fueron sus declaraciones:

► Fred Rosser, el antes Darren Young, busca cualquier oportunidad para regresar a WWE

«Siempre he dicho que el hecho de que no se anuncien movimientos, no significa que no se estén realizando movimientos. Yo siempre estoy hablando con WWE para intentar saber qué más puedo hacer con ellos. Ya sea convertirme en instructor de lucha libre, o volver a NXT, porque digamos que es casi como nostálgico.

«Han pasado más de diez años desde que estuve en NXT. Simplemente, imagínensen a mí llegar como el Campeón de Peso Abierto Strong de NJPW para defenderlo allí. Podría ser otra opción, ir a WWE de paso, no tendría por qué quedarme en el elenco de luchadores».