NJPW Capital Collision verá a Fred Rosser enfrentarse a Juice Robinson en un mano a mano dentro de unas horas en lo que intentará que sea su venganza después de que su oponente fuera el responsable de que perdiera el Campeonato de Peso Abierto STRONG en NJPW Battle in the Valley. Recientemente, en MuscleManMalcolm, el No Days Off le envió una advertencia al Rock Hard.

After Juice Robinson cost Fred Rosser STRONG gold, they go one on one!

Three matches official for Capital Collision!

“Hice lo mío como luchador de parejas con Titus. Hice lo mío como miembro de Nexus, pero ganar el Campeonato de Peso Abierto STRONG fue lo más destacado de mi carrera. El primero, probablemente ganando el título de equipos. El segundo, ganar mi primer campeonato individual importante. Juice Robinson me quitó eso.

“Voy a estar tranquilo, calmado y sereno en esta entrevista porque soy un profesional, pero él hizo algo que me devastó. Entonces, ya que hizo eso, voy a arruinar todo lo que gira en torno a él. Habla de un hombre, no es un hombre. ¿Toni Storm cree que es un hombre por hacerme lo que me hizo? Vamos. Habla de ser Rock Hard. Voy a mostrarle de qué se trata Rock Hard, y no le va a gustar cuando nos veamos en Capital Collision“.

Fred Rosser's STRONG Championship reign came to an end last night at Battle in the Valley thanks to a Rock Hard fist from Juice Robinson!

Order the #njbitv replay NOW to see what happened!https://t.co/3kcvvccOsm#njpwSTRONG pic.twitter.com/ldgaVQIv24

