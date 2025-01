Fraxiom defenderán título en el próximo episodio de TNA iMPACT!

Quién hubiera pensado hace apenas un par de años que WWE promocionaría un PPV de TNA, como así hizo el gigante estadounidense con Genesis. Y es que anoche, esta velada no sólo dio cabida a talentos de la empresa de Anthem Sports & Entertainment.

Antes de iniciarse el The Hardys (c) vs. The Rascalz por el Campeonato Mundial de Parejas TNA, Fraxiom aparecieron sorpresivamente y se situaron en «ringside» para ver la contienda. Y aunque todo parecía cordial, un lance, donde los Rascalz acabaron golpeando de manera fortuita a Axiom y Nathan Frazer, desató las hostilidades entre estos. En última instancia, la seguridad evitó males mayores y acompañó a Fraxiom a la salida.

Suceso detonador del por ahora primer combate del próximo episodio de iMPACT! Una vez finalizada la defensa de los Hardy, TNA anunció que Fraxiom pondrán sobre la mesa el Campeonato de Parejas NXT allí ante Trey Miguel y Zachary Wentz.

Los Rascalz tuvieron varias implicaciones competitivas sobre NXT el pasado año, y en una de ellas, Wentz, acompañado de Wes Lee, buscó sin éxito la correa de duplas de la marca dorada que por entonces portaban Fraxiom. Para el español será su primera vez en TNA.

► El gran iMPACT!

Y es que la próxima cita televisiva de TNA, este jueves, no será una cualquiera. Casi una década después, un episodio de iMPACT! se emitirá en directo, vía AXS TV y TNA+, desde el Boeing Center de Tech Port en San Antonio (Texas, EEUU).

Suponiendo el éxito de Genesis, con la victoria de Joe Hendry en plena candencia y el añadido de Fraxiom, amén de otros potenciales anuncios, tal vez estemos ante una de los capítulos de iMPACT! más vistos de los últimos años.