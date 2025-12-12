OkPlay Monterrey: Aficionados reportan nueva irregularidad al contactar a Boletia por reembolsos

La controversia alrededor del evento OkPlay Monterrey continúa creciendo. Después de que la organización anunciara la suspensión del show —originalmente programado para el 13 y 14 de diciembre en el Salón de la Casa del Obrero CTM— y lo moviera a mayo, los aficionados siguen sin recibir soluciones claras sobre los reembolsos prometidos. La molestia ha escalado, y ahora surgió información que complica aún más el caso.

Usuarios afectados aseguran que se comunicaron directamente con Boletia, empresa que supuestamente gestionaría los accesos del evento. De acuerdo con sus reportes, la boletera respondió que desconoce totalmente los pagos realizados, señalando que ellos no venden boletos fuera de su sitio web y que no manejan transacciones a través de Mercado Pago o transferencias personales, como las que varios aficionados utilizaron.

► Boletia niega relación con las formas de pago empleadas

Según los asistentes que han buscado una solución, Boletia informó que investigaría el tema al no existir registros de compra vinculados al evento por los medios que los organizadores promovieron. Esto ha generado sospechas adicionales, pues implicaría que los boletos y convivencias habrían sido vendidos por fuera de un sistema autorizado, dejando a los compradores sin una vía formal para exigir su reembolso.

► La polémica crece tras la falsa publicidad de Jeff Hardy

A la controversia se suma lo ocurrido con Jeff Hardy. En días previos, aficionados contactaron a Matt Hardy para confirmar si su hermano estaría presente en OkPlay Monterrey. Este respondió que Jeff Hardy no tenía idea del evento, desmintiendo la publicidad que lo incluía en el cartel junto a Alberto el Patrón, Cibernético, Dr. Wagner Jr., LA Park, Kurt Angle y Kelly Kelly.

► Los fans exigen reembolsos inmediatos

Con la negativa pública de los organizadores a devolver el dinero argumentando que “el evento solo fue pospuesto”, y ahora con la información proveniente de Boletia, los aficionados consideran que sus derechos están siendo vulnerados. Muchos señalan que ya no desean asistir en mayo y solo buscan recuperar lo pagado.

Al momento, la situación permanece sin resolución. La administración de OkPlay Monterrey no ha emitido una postura sobre el señalamiento hacia Boletia ni ha aclarado cómo se realizará el proceso de reembolsos. Los compradores continúan a la espera de respuestas, mientras la presión en redes sociales sigue aumentando.