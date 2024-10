Frankie Kazarian, un TNA Original con mucho orgullo

Cuando piensas en Frankie Kazarian, inevitablemente lo haces también en TNA. Y «The Future» se siente orgulloso en su búsqueda del Campeonato Mundial. Así lo dice en la conferencia de prensa previa a Bound For Glory, donde será el árbitro especial del combate por el título entre Nic Nemeth y Joe Hendry.

Our biggest event of the year – Bound For Glory – is THIS SATURDAY LIVE on PPV and TNA+ from the Wayne State University Fieldhouse in Detroit!

Get tickets HERE: https://t.co/K775dHXQOs

Get Bound For Glory on TNA+ as part of the seasonal discount HERE: https://t.co/EkIqqcuYSK pic.twitter.com/5ndwyCibla

— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) October 22, 2024