Hace algún tiempo ya que AEW dejó de ser ese paraíso como alternativa de primer nivel a WWE dentro de la industria luchística estadounidense. Y no porque el año pasado numerosos problemas tras bambalinas sacudieran la empresa y evidenciaran una falta de liderazgo por parte de Tony Khan. La respuesta es mera matemática: más de un centenar de competidores y sólo tres horas de televisión semanal.

El último en hacer cuentas fue Frankie Kazarian, quien cree que aún le queda gasolina en el tanque para algo mejor que un par de combates al mes en Dark o Dark: Elevation. Así, el ex-SCU anunció durante el reciente Hard To Kill su firma con IMPACT! Wrestling, casa a la que vuelve y a la que promete ayudar no sólo sobre el ring, según expuso bajo entrevista con Mike Johnson de PWInsider.

«Cualquier cosa que se me pida, en términos de creatividad, reclutamiento, entrenamiento, representación, cosas externas, potencialmente cosas con AXS TV . Hay muchas otras cosas de las que me han pedido que sea parte , y estoy más que feliz de hacerlo».

Durante dicha charla con Mike Johnson de PWInsider, Kazarian ya expuso que su decisión de dejar AEW responde a una actitud inconformista. Y ahora, en entrevista con Himanshu Doi de 411Mania.com (vía WrestlingNews.Co), “Kaz” recupera ese término empleado por Kiera Hogan y Athena tiempo atrás: “lost in the shuffle”; literalmente, “perdido en la baraja”, pero que de manera más natural y menos literal traduciríamos como quedar diluido.

El primer Campeón Mundial de Parejas AEW cree que numerosos talentos de la casa Élite deberían apostar por sí mismos y espera servirles de acicate con su cambio de aires.

«A ver, muchos tipos están atados por bastante tiempo. Quiero decir, yo estaba atado. Pero como digo, si puedo inspirar a la gente si creen que deberían ser titulares cuando están en el banquillo, si haciendo lo que hice puedo inspirar a alguien a que levante la mano y diga, ‘oye, ¿qué pasa conmigo? No firmé para esto’, entonces es genial. Pero es cosa de los talentos. Como digo, muchos tipos son felices simplemente estando ahí y ganando un buen dinero y simplemente estando en el elenco. A veces eso es suficiente para la gente. A veces no. No lo era para mí. Pero cuando tienes un elenco tan grande, porque el elenco que han armado es enorme y está lleno de talentos increíbles, ocurre que algunas personas van a sentirse diluidas. Y cada persona piensa y siente de determinada manera. Depende cuánto crean en ellos mismos, cuánto esfuerzo quieran poner […] Muchos tipos tal vez sean felices donde están. Algunos chicos y chicas tal vez quieran más, y estoy con ellos. Sal y consíguelo, tío».