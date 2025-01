Frankie Kazarian: «NXT tiene suerte con Shawn Michaels»

Frankie Kazarian espera que en WWE NXT sepan la suerte que tienen de contar con Shawn Michaels como su mandamás. Recordemos que el luchador de TNA regresó a WWE -había tenido unos cuantos combates en los extintos programas secundarios Heat y Velocity a principios de la década de los 2000- luchando en el territorio de desarrollo en una batalla real para ser retador al título en el episodio del 18 de junio de 2024.

► La suerte de NXT

“Aprendí muchísimo solo viéndolo. Si quieres hablar sobre el estudio de grabaciones, Shawn, para mi generación, es — si no es el #1, es el 1A. Está entre él y Bret. Esos chicos obviamente están muy, muy conectados, pero están conectados de una manera que moldearon mi generación de chicos y a quiénes nos gustaban. Yo era un chico de Bret y Shawn. Es realmente difícil de determinar. Pero todo ese día en NXT fue increíble. WWE NXT no podría haberme tratado mejor a mí y a Joe Hendry. Realmente nos pusieron la alfombra roja, todos fueron muy, muy acogedores. Tuve una reunión con Shawn ese día y fue genial sentarme y charlar con él y conocerlo un poco.

“Quedé muy impresionado con el PC; nunca había estado allí y estaba hablando con él sobre eso. Tengo muchos amigos allí. Soy amigo de todos los entrenadores y muchos de los luchadores, pero nunca lo había visto por mí mismo. Entonces, al hablar con él sobre eso, fui muy elogioso con las instalaciones y el trabajo que ha hecho. Y él, a su vez, fue muy elogioso conmigo y muy agradecido. Decía que tenemos todo aquí excepto experiencia real, porque NXT es principalmente un campo de entrenamiento. Aunque tienes a algunos chicos muy experimentados allí, no tienes una lista completa de chicos que hayan tenido largas temporadas en televisión. Simplemente charlamos sobre eso. Esos chicos allí, espero que se den cuenta de lo beneficioso que es tener a alguien como él, una auténtica leyenda viva dirigiendo el show allí. Porque eso no pasa todo el tiempo. Esas oportunidades ciertamente no estaban disponibles cuando yo estaba empezando. Desde que estuve en ese ambiente y pude charlar con él y ver cómo funciona todo, realmente fue una experiencia muy, muy genial.”