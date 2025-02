Frankie Kazarian: «Mi esposa me dijo: ‘Tienes que irte de AEW'»

El veterano de TNA Frankie Kazarian no se fue de AEW de la mejor de las maneras, más que nada porque él mismo quiso irse al no sentirse valorado (aún le quedaban dos años de contrato) ni a gusto con la lucha libre que ofrece la casa Élite. De hecho, también llegó a decir que quería inspirar a otros luchadores a tomar la misma decisión. Igualmente, acusó a la compañía de falta de liderazgo y dijo que no lamenta haber salido.

► Fuera de todo

Ahora, «The Future» revela (en K&S WrestleFest) que incluso se desvinculó del vestidor All Elite y estuvo cambiándose donde lo hacen los entrenadores:

«Lo curioso sobre mi esposa es que ella obviamente conoce muy bien el negocio. Fue a un show de AEW, fue físicamente conmigo. Estuvo allí quizá media hora y me apartó para decirme: ‘Tienes que salir de aquí’. Eso fue un año y medio antes de que me fuera. Solo le bastó media hora para darse cuenta y decirme que tenía que irme. Ella sabía de mis frustraciones en ese momento y simplemente captó esa vibra también. No estoy atacando a la empresa, para todos los fans de AEW. Es un buen lugar si eso es lo que te gusta, pero simplemente no era para mí.

«Todo se reduce a la gestión, al liderazgo. Sentí que realmente no había ninguno, especialmente si no eras una de las figuras destacadas. Lo entiendo. TK es un tipo muy, muy agradable, y me cae bien Tony, pero su atención está en aquellos que aparecen en el programa, y hacia el final, yo ya no era uno de ellos, y eso estaba bien.

«El vestuario de AEW cuando estuve allí, durante los últimos dos años, prefería cambiarme con los entrenadores porque no quería estar en el vestuario por varias razones. Tenía amigos como Arn Anderson, Jerry Lynn y Billy Gunn, esos son mis compañeros, con ellos tenía más en común. En TNA, en cambio, realmente disfruto estar en el vestuario porque mis amigos están allí y todos están enfocados en el mismo objetivo. Es, legítimamente, el vestuario más divertido en el que he estado».