El actual Campeón Mundial TNA, Frankie Kazarian, recuerda sus tiempos jóvenes junto a la leyenda viviente de WWE John Cena. «The Future» habla de este y otros temas durante una reciente entrevista con Reel Appreciation. Estos días también lo leíamos hablando de cómo la Total Non-Stop Action ha sobrevivido a todo o revelando el origen de su nombre luchístico.

► En palabras de Frankie Kazarian

Sentir que su oportunidad de ser campeón del mundo había pasado

“Hubo un momento en el que pensé que ese tren ya había pasado. En los primeros años de TNA parecía que me estaban preparando para aspirar al título mundial, pero nunca ocurrió. Cuando regresé a la empresa, ese fue mi gran objetivo: ser campeón mundial. La verdad es que en 2007 o 2008 no estaba listo. No tenía la confianza, ni la habilidad con el micrófono, ni sabía comportarme como un campeón. Hoy sí. Ahora soy el más seguro que he sido nunca dentro y fuera del ring. Esto pasó cuando tenía que pasar.”

Fortaleza mental tras casi 30 años de carrera

“Tienes que ser físicamente duro, pero también tener la piel muy gruesa. Nos exponemos mucho, especialmente hoy en día con las redes sociales y las críticas constantes. Yo intento ponerme como los caballos de carreras, con anteojeras, y no mirar ni a izquierda ni a derecha, solo lo que tengo delante. Dejé de compararme con otros y empecé a competir conmigo mismo, intentando ser un mejor Frankie Kazarian que ayer. Eso me ayudó a aislar el ruido y la negatividad.”

El desgaste de viajar y la familia

“El viaje es lo más duro. Siempre cruzando el país de costa a costa. Antes no me afectaba, pero desde que tengo un hijo de 13 años, estar lejos de casa, perderme cumpleaños, fiestas o partidos, pesa mucho. Por suerte tengo una esposa increíble y la tecnología ayuda: FaceTime, videollamadas… incluso pude ver partidos de béisbol de mi hijo desde el móvil. En los 80 y 90 no sé cómo lo hacían. Hoy es mucho más llevadero.”

Su relación y admiración por John Cena

“Conocí a John a finales del 2000. Fuimos compañeros de viaje, entrenábamos juntos, luchábamos juntos. Su mayor virtud siempre fue su ética de trabajo y su actitud. Nadie trabajaba más duro que él. Ver su carrera no me sorprende en absoluto. Cuando vi su retirada, aunque fue emotivo, yo sonreía porque se le veía en paz. Ha dejado una huella positiva increíble, dentro y fuera del ring, y nadie le podrá quitar eso.”

It was my honor and privilege to be a part of the beginning of @JohnCena ‘s journey in 2001. Be it training with, wrestling against, road trips, or just becoming friends. His work ethic was always second to none. His attitude his best asset. An incredible run. #ThankYouCena 👊🏼🖤 pic.twitter.com/Ythc6ghBdR — 👑 Frankie Kazarian 👑 (@FrankieKazarian) December 13, 2025

Su interés por la actuación

“Empecé en el año 2000 en una película llamada Backyard Dogs, que no recomiendo ver. Pero estar en un set, tener tu propio tráiler, fue algo muy especial. He hecho televisión, conseguí mi tarjeta del sindicato de actores, he ido a muchas audiciones, algunas muy buenas y otras desastrosas. Al final, somos narradores de historias, ya sea en un ring o en una pantalla, y me encantaría seguir explorando ese mundo.”

La alianza entre TNA y WWE/NXT

“Si me hubieras dicho hace diez años que esto iba a pasar, te habría dicho que era imposible. Es como si Marvel y DC trabajaran juntos. Antes ni siquiera se mencionaban otras empresas. Ahora vemos luchadores de NXT en Impact y viceversa. Para los fans es increíble porque ahora los combates de ensueño que antes eran solo fantasía, hoy son reales.”

Respuesta a quienes dicen que no merece el título

“Si no me lo he ganado con 27 años de trabajo, entonces no sé qué significa ganárselo. Estos títulos no se ganan solo en el ring. Se ganan en el gimnasio, en aeropuertos a las tres de la mañana, en hoteles, cuando estás lesionado o en una cama de hospital. La palabra ‘merecer’ es curiosa, pero sé que he trabajado lo suficiente para estar aquí.”

El consejo que le daría a su yo de 25 años

“No te preocupes por el ruido. No te compares con los demás. Cada uno tiene su propio camino. Y recuerda siempre: ‘yo soy suficiente’. Durante mucho tiempo nada me parecía suficiente. Lograba algo y ya estaba pensando en lo siguiente. Aprende a apreciar cada momento, porque el mañana no está garantizado.”

El legado que quiere dejar

“Ante todo, ser recordado como un buen esposo y un buen padre, un chico de un pueblo pequeño con grandes sueños que los cumplió. En la lucha libre, quiero ser alguien que hizo las cosas de la manera correcta, que pagó sus deudas, que consiguió lo que consiguió por trabajo duro y que dejó este negocio mejor de como lo encontró.”

16 years building an amazing life with this incredibly kind, beautiful and wonderful woman. I am beyond lucky. Happy anniversary @TheTraciBrooks 🖤 pic.twitter.com/Hp6kdCjKZB — 👑 Frankie Kazarian 👑 (@FrankieKazarian) January 7, 2026