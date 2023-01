Frankie Kazarian abandonó All Elite Wrestling e hizo su retorno a IMPACT! Wrestling durante Hard to Kill 2023. Mientras hablaba recientemente con Mike Johnson para PWInsider, el veterano luchador explicaba su decisión y revelaba que habló con la WWE antes de tomar el camino de vuelta a su antigua compañía.

► Frankie Kazarian, de IMPACT! a AEW

“Todavía me quedaban dos años en mi contrato, dos años para renovar. La gerencia de AEW me contactó a principios de diciembre, que fue solo unas pocas semanas después del combate [con Josh Alexander]. Me contactaron 30 días antes, que es lo que se suponía que debían hacer, y querían que el proceso siguiera adelante. Básicamente dije: ‘Gracias, pero no gracias’. Expresé preocupaciones y frustraciones y metas y aspiraciones y tuve una muy buena conversación con la gerencia y lo dejé ahí.

“Todavía iba a la televisión y el último programa en el que estuve fue en San Antonio. Me senté con Megha (Parekh), directora legal de AEW, y tuve una larga conversación en persona. Básicamente le di la lista de razones por las que quería seguir adelante y apostar por mí mismo, y ahora era el momento de hacerlo. Siempre he hecho negocios de la manera correcta y fueron amigables al respecto. Quería salir antes de cualquier sentimiento de resentimiento o amargura. Ese mensaje fue transmitido y querían hacer lo correcto conmigo, lo cual respeto mucho. A partir del 1 de enero de este año, yo era un agente libre”.

► Frankie Kazarian habló con la WWE

Con el espíritu de transparencia, tuve excelentes conversaciones con la gente de WWE. Esas charlas no pudieron ser mejores, positivas, más profesionales. Solo tengo grandes cosas que decir sobre todos en esa organización, especialmente las personas con las que hablé y con las que envié mensajes de texto. En última instancia, esta era la mejor opción para mí en esta etapa de mi carrera y en este momento de mi vida. Tengo una gran relación con Scott D’Amore, tengo historia ahí, mucho de mi legado está ahí. En esta etapa, yo era la mejor opción para IMPACT e IMPACT era la mejor opción para mí“.

¿Os hubiera gustado que Frankie Kazarian hubiera vuelto a la WWE?