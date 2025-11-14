Frankie Kazarian es el nuevo Campeón Mundial TNA

Algunos como un servidor, entusiasta del trabajo de Frankie Kazarian desde los comienzos de TNA, llevábamos tiempo reivindicando que el veterano merecía un premio a su trayectoria en forma de ostentación del máximo título de la empresa. Pero nadie imaginaba que esa recompensa le llegaría precisamente ahora.

Anoche, en el estelar del primer episodio de iMPACT! al uso desde Bound For Glory, Mike Santana retuvo el Campeonato Mundial TNA ante Ryan Nemeth, consecuencia de un reto propuesto por el propio Santana. Y lo que vino después supuso el shock total: varios talentos de WWE NXT, Robert Stone, Lexis King, Stacks, Brooks Jensen, Charlie Dempsey y High Ryze, apalizaron al ex-LAX, con especial hincapié en su brazo derecho, que ya estaba un tanto tocado.

Y como buen oportunista, aprovechando que esos invasores también tumbaron por el camino a Nic Nemeth, Kazarian canjeó su oportunidad titular conseguida en su (co)victoria del Call Your Shot Gauntlet de Bound For Glory. Hubo cierta incertidumbre, pues Santana logró salirse de una aparente cuenta de tres, pero en última instancia, este no pudo ejecutar su Spin The Block y fue rodado de espaldas. Muchos pensaron que habría un segundo epílogo y que sólo presenciaron un falso final, pero la emisión cerró con Kazarian en definitivo modo «King of TNA». Así, «Kaz» se convierte en el sexto campeón «Grand Slam» de TNA, tras AJ Styles, Abyss, Samoa Joe, Eric Young y Austin Aries.

Se desconoce por el momento qué motivó tal decisión de TNA, aunque se habla de una lesión legítima de Santana.

► Previo TNA iMPACT! (13-11-2025)

Antes de dar cuenta de todo lo acaecido en el episodio de iMPACT! visto anoche, les recuerdo su cartel.