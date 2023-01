Hard to Kill 2023 fue un buen evento no solo por las luchas que presentó sino también por las apariciones de Santino Marella y Frankie Kazarian como nuevos integrantes de IMPACT! Wrestling. El “Milan Miracle” se dio a conocer como el Director de la Autoridad y reinició la lucha de Moose con Joe Hendry por el Campeonato de Medios Digitales Impact después de que el primero ganara de manera tramposa; finalmente, fue el campeón quien retuvo el título. Y “The Future” recordó que en 2022 no pudo ganar el Campeonato Mundial Impact para señalar que vuelve persiguiendo el mismo objetivo.

► Frankie Kazarian y su nuevo trabajo en IMPACT!

Pero luchar no será el único trabajo de Kazarian en este nuevo capítulo en la zona de impacto, como apunta en su reciente entrevista con Mike Johnson para PWInsider.

“Cualquier cosa que se me pida, en términos de creatividad, reclutamiento, entrenamiento, representación, cosas externas, potencialmente cosas con AXS TV. Hay muchas otras cosas de las que me han pedido que sea parte, y estoy más que feliz de hacerlo”.

El veterano luchador hablaba también sobre un posible cruce con AXS TV dado su amor por la música.

“Cuando tuve mis conversaciones, hice todo lo posible para hablar de eso y dije que es una vía que estoy buscando explorar y todos estaban de acuerdo. Ya hablamos sobre algunos nombres con los que iban a contactar para poner la bola en marcha. Es un cruce natural. Creo que sería bueno para AXS TV que las personalidades que aparecen en su programa de lucha estén en sus programas centrados en la música o hablando sobre la cultura pop. Eso es algo más que me apasiona, además de la lucha libre profesional. Sería un crossover obvio. Eso fue algo que mencioné y algo que estaban más que dispuestos a discutir en el futuro. Hay muchas cosas en el horizonte, cosas realmente geniales”.

